Tomb Raider: Catalyst – Crystal Dynamics zeigt einen ersten Trailer

Amazon Game Studios und Crystal Dynamics haben bei den „The Game Awards“ in der vergangenen Nacht nicht nur „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ angekündigt, sondern auch ein weiteres Abenteuer mit Lara Croft, das den Namen „Tomb Raider: Catalyst“ trägt.

„Tomb Raider: Catalyst“ entsteht seit der Partnerschaft der beiden Studios im Jahr 2022. In diesem Spiel führt euch Laras Reise nach Nordindien. Eine rätselhafte Katastrophe hat die Region verändert und alte Geheimnisse freigelegt. Viele Schatzjäger aus aller Welt wollen herausfinden, was dahintersteckt. Lara versucht, die Wahrheit über die ungewöhnliche Landschaft zu entdecken und jene aufzuhalten, die diese Kräfte für eigene Pläne ausnutzen wollen. Während die uralte Welt mit der Gegenwart kollidiert, muss sie entscheiden, wem sie trauen kann, um eine weitere Katastrophe zu vermeiden. Die Geschichte setzt Jahre nach den Ereignissen von „Tomb Raider: Underworld“ an, das im Jahre 2008 veröffentlicht wurde. Dies bestätigte Game Director Will Kerslake im Gespräch mit GamesRadar.

Crystal Dynamics setzt auch bei der Entwicklung „Tomb Raider: Catalyst“ auf die Unreal Engine 5. Ihr bewegt euch durch weitläufige Gebiete, findet versteckte Hinweise, erkundet alte Gräber. Die Veröffentlichung soll voraussichtlich im Jahre 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erfolgen.

Trailer zu Tomb Raider: Catalyst

Quelle: Amazon Games / GamesRadar