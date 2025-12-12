Warlock: Dungeons & Dragons – Ein erster Teaser-Trailer

Wizards of the Coast hat mit „Warlock: Dungeons & Dragons“ ein neues Action-Adventure vorgestellt. Der Titel wird von Invoke Studios entwickelt und entführt euch in eine düstere Fantasy-Welt, die am bekannten Universum von Dungeons & Dragons angelehnt ist.

In den Mittelpunkt der Geschichte rückt Kaatri, eine erfahrene Kriegerin, die einen Pakt eingeht, um mit finsterer Magie gegen eine übermächtige Bedrohung anzutreten. Wie die Entwickler mitteilten, legt „Warlock: Dungeons & Dragons“ großen Wert auf den Einsatz von Magie während der Erkundung. Jeder Zauber eröffnet neue Wege oder verändert die Umgebung, was euch zusätzliche Möglichkeiten bietet, Herausforderungen zu lösen und verborgene Bereiche zu entdecken. Der Kampf entsteht aus einer Mischung aus Magie und direktem Nahkampf und soll so ein taktisches Erlebnis vermitteln.

„Durch die Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast an einem so umfangreichen Franchise wie D&D erhielt unser Team die kreative Freiheit und Unterstützung, die wir brauchten, um ein neues, ambitioniertes Open-World-Erlebnis zu erschaffen. Wir freuen uns, WARLOCK endlich ankündigen zu können, und werden bald weitere Gameplay-Details bekannt geben“, so Dominic Guay, General Manager bei Invoke.

„Warlocks beherrschen mächtige, außerweltliche Magie, doch sie hat immer ihren Preis“, sagt John Hight, President von Wizards of the Coast. „Invoke hat eine Welt erschaffen, die den gefährlichen Nervenkitzel von DUNGEONS & DRAGONS perfekt einfängt und in der Spieler an die Grenzen von Kaatris Magie gehen können, um zu sehen, was wirklich möglich ist.“

Wizards of the Coast möchte im Sommer 2026 erstes Gameplay zum Spiel veröffentlichen. Bislang gibt es nur einen Teaser-Trailer, der euch schon mal einen Einblick in das Setting gewährt. Die Veröffentlichung von „Warlock: Dungeons & Dragons“ ist für das Jahr 2027 geplant.

WARLOCK – Teaser-Trailer

Quelle: Pressemitteilung