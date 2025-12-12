Pragmata – Release-Termin, Demo und Trailer

Capcom hat jetzt die Vorbestellerphase des Sci-Fi-Action-Spiels „Pragmata“ gestartet und passenderweise den Release-Termin verraten. Die offizielle Veröffentlichung findet am 24. April 2026 für PC (Steam), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 statt. Spieler, die gerne vorab einen Blick in den Titel werfen möchten, haben ab heute die Möglichkeit.

Ab sofort steht auf PC (Steam) eine Demo-Version zum Herunterladen bereit. Zu einem späteren, noch nicht bekannten Zeitpunkt, soll die Demo auch auf Konsolen verfügbar werden. Die Sketchbook Demo sollt Überraschungen enthalten, die die Spieler herausfordern und zum wiederholten Durchspielen animieren sollen.

Wer sich für eine Vorbestellung entscheidet, erhält als exklusiven Bonus das Hughs Samurai-Outfit „Neo Bushido“ und Dianas Ninja-inspiriertes Kostüm „Neo Kunoichi“.

Neben der Standard Version gibt es auch eine Deluxe Edition, die das Schutzraum Variety Pack enthält. Dieses Bundle bietet eine Auswahl an alternativen Outfits für Hugh und Diana, einen Waffen-Skin, Emotes für Diana, zusätzliche Hintergrundmusik für den Schutzraum und eine In-Game-Bibliothek mit 75 digitalen Kunstwerken.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK!

PRAGMATA - Pre-Order Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung