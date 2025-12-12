LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Release-Termin und mehr

Im Rahmen der Game Awards gab es mehrere Neuigkeiten von „LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“. Unter anderem haben Warner Bros. Games und DC festgelegt, dass das Spiel am 29. Mai 2026 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S unnd PlayStation 5 erscheinen wird. Das Erscheinungsdatum in 2026 für die Nintendo Switch 2-Version des Spiel wird später angekündigt.

Interessierte Spieler werden die Auswahl zwischen der Standard und Deluxe Edition haben, die bereits vorbestellbar sind. Hier die Übersicht:

Standard Edition (69,99 Euro)

Basisspiel Main Story Kampagne Bruce Waynes Reise vom Ursprung zur Legende, während er mit der Liga der Schatten trainiert, zum Held von Gotham City wird und sich eine neue Familie aus Verbündeten mit Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman und Talia al Ghul schafft. Sie alle bringen einzigartige Fähigkeiten und persönliche Gadgets mit, um Verbrechen aufzuklären, Herausforderungen abzuschließen und ein umfassendes Gotham City voller Geheimnisse und Überraschungen zu erkunden. Spieler stellen sich der wachsenden Bedrohung von Batmans Schurkengalerie: Joker, Pinguin, Mr. Freeze, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, Bane und mehr. 100 Anzüge & Outfits: Eine Reihe von Batanzügen und individuellen Outfits für jeden spielbaren Charakter, inspiriert von Batmans Vermächtnis in Film, Fernsehen, Comics und Spielen. Über 20 Fahrzeuge: Eine Vielzahl an Batmobilen und Batcycles, um mit Stil in Gotham Citys offener Welt herumzufahren, inklusive ikonischer Fahrzeuge wie den legendären Tumbler. Über 250 Bathöhlentrophäen & -requisiten: Eine Reihe von Gegenständen, um sie in der Bathöhle auszustellen, sie persönlicher zu gestalten und Erfolge zu feiern.

Vorbestellerbonus: Alle Personen, die das Spiel vorbestellen, erhalten am Releaseday den „Die Rückkehr des Dunklen Ritters“-Batanzug, inspiriert von der gefeierten Comicbuch-Serie.

Deluxe Edition (89,99 Euro)

Alle Inhalte der Standard Edition von LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters & Vorbestellerbonus

Legacy Collection (Am Releaseday verfügbar): „Arkham-Trilogie“-Paket, „Batman of the Future“-Paket und „Party-Musik“-Paket – Mehr als 30 Gegenstände am Releaseday in drei thematischen Paketen, jedes mit sieben neuen Anzügen (einen pro spielbaren Charakter), ein neues Batmobil und ein Set mit fünf Requisiten zum Anpassen der Bathöhle

Mayhem Collection (erscheint September 2026) Neuer Chaos-Modus mit Joker und Harley Quinn als spielbare Charaktere mit ihren eigenen Fähigkeiten, Gadgets und Takedowns. Neue Storymissionen mit Joker und Harley Quinn, die aus dem Arkham Asylum ausbrechen und Chaos in den Straßen von Gotham City verbreiten Unheilvolles Paket – Sieben neuen Anzügen (einen pro ursprünglichen spielbaren Charakter), ein neues Batmobil und ein Set mit fünf Requisiten zum Anpassen der Bathöhle

Vorbestellerbonus: Spielerinnen und Spieler, die die Deluxe Edition vorbestellt haben, erhalten ab dem 26. Mai 72 Stunden früheren Zugriff, bevor das Spiel am 29. Mai erscheint

Des Weiteren können Spieler am Releaseday den „Goldenes Zeitalter“-Batanzug freischalten, ein klassisches Outfit basierend auf dem ersten Aussehen des Maskierten Rächers in Detective Comics #27 (1939). Er ist für qualifizierte Nutzer verfügbar, die ein Warner Bros. Games-Konto erstellen oder bereits eins besitzen.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Trailer

Zu guter Letzt gab es einen neuen Trailer, der neue DC-Superschurken enthüllte, denen sich die Spieler stellen werden, wie Two-Face, Poison Ivy, Firefly und Mr. Freeze, sowie andere Mitglieder der berüchtigten Schurkengalerie wie Joker, Pinguin, Ra’s al Ghul und Bane. Außerdem gab es einen ersten Blick auf das Batmobil aus „Batman: Die Zeichentrickserie“ und das Batpod aus den „The Dark Knight“- und „The Dark Knight Rises“-Filmen, die genutzt werden können, um sich durch die offene Welt des Spiels zu bewegen.

Um es mit den ganzen Bösewichten aufnehmen zu können, erhält der Maskierte Rächer Unterstützung von Robin und seinem treuen Kabelwerfer, Nightwing und seinem Kampfstab, Batgirl mit ihrem vielseitigen Hackarang und Catwoman mit ihrer charakteristischen Peitsche und treuem Begleiter, dem Kätzchen – sie alle haben ihre persönlichen Fähigkeiten, Fähigkeitsbäume, Kombos und Gadgets.

Die Webseite von „LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“ gibt es hier: KLICK!

LEGO® Batman™: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Offizieller „Helden & Schurken“ Trailer (2025)

Quelle: Pressemitteilung