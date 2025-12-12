Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Neuinterpretation des Klassikers mit einem ersten Trailer angekündigt

„Tomb Raider“ ist eine der bekanntesten und langlebigsten Action-Adventure-Spielereihen. Seit dem ersten Spiel 1996 begleitet ihr die Archäologin und Abenteurerin Lara Croft auf Expeditionen rund um den Globus.

Mit „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ kündigten die Amazon Game Studios eine Neuinterpretation des Klassikers von 1996 an. Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit von Crystal Dynamics und Flying Wild Hog („Hard Reset“, „Shadow Warrior“) und nutzt die Unreal Engine 5.

Als Lara Croft erkundet ihr exotische Orte, die der Zeit zum Opfer gefallen sind, überwindet gefährliche Landschaften, löst tödliche Fallen und stellt euch tödlichen Kreaturen, während ihr die verstreuten Teile des Scion sucht, eines Artefakts von unermesslicher Macht.

Das Spiel erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht.