Nioh 3 – Neuer Trailer, Preorder-Bonus und Termin für neue Demo

Nächstes Jahr werden Koei Tecmo Europe und Entwicklerstudio NINJA das Dark-Samurai-Action-RPG „Nioh 3“ veröffentlichen. Vorab wird es noch eine neue Demo-Version geben, damit sich Spieler einen weiteren Eindruck verschaffen können.

Die neue Demo-Version wird ab dem 29. Januar 2026 zum Download bereitstehen und bietet sowohl Solo-Gameplay als auch Online-Multiplayer für bis zu drei Spieler. Nach Abschluss der Demo können Fans ihre Speicherdaten zum finalen Spiel transferieren und ihre Reise fortsetzen, bei der sie zum Shogun werden. Weitere Details zur neuen Demo werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

„Nioh 3“ kann jetzt physisch und digital vorbestellt werden. Spieler können die Digital Deluxe Edition digital vorbestellen oder den Season Pass separat erwerben. Außerdem kann auch eine SteelBook Edition vorbestellt werden, die das Basisspiel und zwei exklusive Bonus-DLCs enthält.

Alle Versionen des Spiels enthalten einen Bonus für frühen Kauf (bis zum 19. Februar 2026), der für eine begrenzte Zeit nach der Veröffentlichung des Spiels im PlayStation Store und auf Steam eingelöst werden kann. Es handelt sich dabei um Bonus-Rüstungssets, die von den Protagonisten aus den vorherigen Spielen inspiriert wurden: „Grünschnabel-Rüstung (Samurai)“, getragen von William in „Nioh“, und „Rüstung des einsamen Wolfs (Ninja)“, getragen von Hiddy in „Nioh 2“. Man erhält diese Gegenstände, indem man den Bonus für frühen Kauf „Höllenfrost-Rüstungsset“ im Spiel einlöst.

Nioh 3“ erscheint am 06. Februar 2026 für PC (Steam) und PlayStation 5. Das Spiel enthält eine japanische und englische Sprachausgabe sowie Texte auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr die Steam-Seite: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

