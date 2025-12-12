NO LAW – Open-World-FPS-RPG angekündigt

Das in Schaden angesiedelte Entwicklerstudio Neon Giants, bekannt durch „The Ascent“ hat jetzt zusammen mit Krafton Inc das Open-World-First-Person-Shooter-RPG „NO LAW“ angekündigt. Es befindet sich derzeit für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 in Entwicklung und spielt ein der Cyber-Noir-Stadt Port Desire.

Die Stadt, einem weitläufigen Hafen, der in die Klippen einer ruhelosen See gebaut ist, lädt die Spieler in der Rolle von Grey Harker in eine Welt ein, die von Neonlicht und Schmutz statt Regeln geprägt ist. Port Desire ist ein Zentrum des Imports und des Überflusses, überfüllt mit bunten Charakteren, deren Motive so undurchsichtig sind wie die von Abgasen vernebelte Luft der Skyline.

Grey Harker ist ein ehemaligen Militärveteranen, der seine kriegerische Vergangenheit hinter sich gelassen hat, um ein friedliches Leben zu führen, in dem er sich in Ruhe um seine Pflanzen kümmern kann – bis ihn der Ärger erneut einholt. Als seine Ruhe gewaltsam zerstört wird, muss Harker sich auf seinen Instinkt als Geheimagent und seine Ausrüstung verlassen, um sich das zurückzuholen, was ihm gestohlen wurde und sich der Stadt zu stellen, die ihm Unrecht getan hat.

Jede Entscheidung hat Gewicht, egal ob Hilfe für einen Freund in Not oder der ewige Schlaf für einen Feind. Spieler können den taktischen Weg durch die Schatten wählen oder Chaos in offenen Kämpfen entfesseln. Doch Vorsicht: Selbst in einer Stadt ohne Gesetze haben Handlungen Konsequenzen. Jeder Durchgang in dem immersiven Shooter sollt neue Möglichkeiten, Verbündete und Ergebnisse offenbaren.

„NO LAW ist für uns als Studio der nächste Schritt“, so Claës af Burén, Managing Director von Neon Giant. „Mit The Ascent haben wir eine solide Grundlage für unsere Herangehensweise an Weltgestaltung, Systeme und Storytelling geschaffen. Dieses neue Projekt nutzt alles, was wir gelernt haben, und wendet es auf eine völlig andere Art von Spiel an – eines, das größer, reaktiver und persönlicher ist als alles, was wir bisher gemacht haben.“

Die Homepage von „NO LAW“ gibt es hier: KLICK! Im offiziellen Reveal-Trailer gibt es einen Vorgeschmack auf die Stadt, Action und mehr:

NO LAW | The Official Reveal Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung