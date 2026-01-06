StarRupture – Trailer zum Launch des Early Access

Das Entwicklerstudio Creepy Jar, bekannt durch das Survival-Game „Green Hell“, schickt heute „StarRupture“ in die Early Access-Phase. In dem First-Person-Games gilt es auf einem Planeten, der buchstäblich kurz vor der feurigen Zerstörung steht, zu bauen, zu automatisieren und zu überleben. Diese Herausforderung kann man allein oder mit bis zu vier Spielern angehen.

In dem Szenario schlüpft ihr als Spieler in die Rolle eines Gefangenen, der zur Strafe auf einen weit entfernten Planeten geschickt wird, um dort Ressourcen für globale Unternehmen zu gewinnen. Um diese Aufgabe zu erledigen und dabei zu überleben, gilt es Ressourcen zu finden, abzubauen und zu verarbeiten. Dafür baut ihr ein komplexes Industriesystem auf. Die dadurch neu zugänglichen Technologien helfen dabei den rauen Bedingungen auf dem Planeten zu widersetzen und es mit Horden von feindlichen Kreaturen aufzunehmen.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Hier die offizielle Roadmap zur Early Access-Phase:

Quelle: Pressemitteilung