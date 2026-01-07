Dragon Quest VII Reimagined – Demo, Opening Movie und Trailer

Gut einen Monat vor der Veröffentlichung von „Dragon Quest VII Reimagined“, dem Remake des RPG-Klassikers „Dragon Quest VII: Fragmente der Vergangenheit“, haben Spieler jetzt die Möglichkeit eine kostenlose Demo-Version herunterzuladen und auszuprobieren.

Die Demo-Version beinhaltet mehrere Stunden vom Anfang des Spiels. Der Fortschritt kann die Vollversion übertragen werden. Spieler, die über Speicherdaten aus der Demo verfügen und die Vollversion spielen, erhalten ein einzigartiges kosmetisches Outfit für Maribel: das „Feine Freizeitkleid“.

DRAGON QUEST VII Reimagined Demo

In RPG brechen Spieler als junger Held gemeinsam mit Kindheitsfreunden zu einem Abenteuer auf, das die Truppe weit weg von ihrer friedlichen Heimatinsel führt. Durch Fragmente einer uralten Steintafel in die Vergangenheit versetzt, entdecken sie, dass finstere Mächte ganze Länder ausgelöscht haben. Mit jedem neuen Fragment öffnen sich weitere Wege in vergangene Zeiten – und aus der Suche nach Antworten wird ein Kampf um das Schicksal der Welt, größer und eindrucksvoller, als sie es sich hätten erträumen können.

Square Enix veröffentlicht „Dragon Quest VII Reimagined“ am 05. Februar 2026 für PC (Steam und Microsoft Store), Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen, zum Beispiel über die Collector’s Edition, gibt es auch bei uns (siehe hier).

DRAGON QUEST VII Reimagined – Opening Movie

Quelle: Pressemitteilung