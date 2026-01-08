Diese Woche erschien ein neuer Trailer von „Romeo is a Dead Man“. Mit dem Trailer führt das Entwicklerstudio Grasshopper Manufacture in die Geschichte ein, die die Spieler erwarten wird, wenn das Spiel nächsten Monat erscheint.

Die Geschichte von „Romeo is a Dead Man“ folgt Romeo Stargazer, einem FBI-Agenten der Raum-Zeit-Division, der nach einem Zeitparadoxon zwischen Leben und Tod gefangen ist. Als sogenannter „Dead Man“ reist er durch verschiedene Universen, um gesuchte Verbrecher aufzuspüren und die Ordnung im Raum-Zeit-Gefüge wiederherzustellen. Gleichzeitig sucht er nach seiner plötzlich verschwundenen Freundin Juliet.

Das Action-Adventure „Romeo is a Dead Man“ wird am 11. Februar 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Hier gibt es die Webseite des Spiels: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

ROMEO IS A DEAD MAN - Story Introduction Trailer / 『ロミオ・イズ・ア・デッドマン』ストーリー紹介編トレーラー

Quelle: Pressemitteilung