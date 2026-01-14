Code Vein 2 – Neues Video mit weiteren Einblicken

Das Team von Bandai Namco Entertainment hat ein weiteres Video von „Code Vein 2“ veröffentlicht und bieten damit tiefere Einblicke in die Spielmechaniken. Unter anderem werden Kampfmechaniken der Wiedergänger, der Character-Creator und verschiedene Gebiete vorgestellt. Durch eine Auswahl an Waffen und weiterer Ausrüstung wie Käfigen, Formae und Blutcodes lassen sich Wiedergänger-Jäger an jegliche Kampfstile und Situationen anpassen.

Auch bei der Wahl ihrer Partner können Spieler Stärken und Schwächen abwägen, um ihren Charakter zu komplementieren, durch das heilende Opfer kann auch jeder Partner in kritischen Situationen zur Hilfe eilen. Weiterhin bietet das Video einen Story-Überblick: Spieler werden beauftragt, eine Welt kurz vor dem Ruin zu retten. Auf der Reise werden Gebiete wie die Versunkene Stadt, der Wald der Untoten, die Verätzte Narbe und die isolierte Insel von MagMell erkundet, um Helden der Geschichte zu finden und gemeinsam die Zukunft zu retten.

Außerdem wird der Character Creator präsentiert: Das Aussehen der Wiedergänger-Jäger lässt sich bis ins letzte Detail verfeinern: von Körperbau und Frisur über Mimik bis zu Accessoires und Make-Up. Ab dem 23. Januar 2026 ist auch die Character Creator Demo öffentlich verfügbar. Hiermit können Spieler ihren Charakter in Ruhe anpassen, später in das Spiel übertragen und direkt losspielen.

„Code Vein 2“ erscheint am 30. Januar 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

[Deutsch] CODE VEIN II - Overview Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung