Star Trek: Voyager – Across the Unknown – Release-Termin, Switch 2-Version, Demo und mehr

Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio gameXcite starten das Jahr 2026 mit mehreren Neuigkeiten rund um „Star Trek: Voyager – Across the Unknown“. Das Spiel soll Erkundung, Schiffs- und Ressourcenmanagement, Roguelite-Elemente sowie weitreichende Entscheidungen verbinden, wenn es am 18. Februar 2026 für PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheint.

„Ganz im Sinne der Sternenflotte möchten wir dieses Abenteuer vom ersten Tag an so vielen von euch wie möglich zugänglich machen. Die zusätzliche Entwicklungszeit erlaubte es uns, alle Plattformen inklusive der neu hinzugekommenen Nintendo Switch 2 Version zu synchronisieren und das Spiel auf allen Ebenen weiter zu verbessern. Ein gemeinsamer Launch ist genau richtig für eine Geschichte über eine Crew, die nur gemeinsam am besten ist. Wir freuen uns darauf, euch die beste Reise zurück zur Erde zu ermöglichen“, ergänzt Jonas Hüsges, COO der Daedalic Entertainment GmbH.

Star Trek: Voyager – Across the Unknown – Demo

Ab sofort steht eine neue, kostenlose Demo-Version für Xbox Series X/S und PlayStation 5 zum Download bereit. Eine Demo für Nintendo Switch 2 sowie die aktualisierte Version der Steam-PC-Demo folgen in Kürze.

Die neue Demo beinhaltet Verbesserungen die unter anderem auf dem Feedback der Spieler der Steam-Demo basiert. Sie bietet eine übersichtlichere Benutzeroberfläche, verbessertes Feedback bei der Schiffssteuerung, eine optimierte Gefechts-Dynamik, sowie zusätzliche Hilfestellungen in wichtigen Entscheidungsmomenten, damit auch neue Captains die Brücke voll im Griff haben können.

In der Demo navigieren Captains durch einen Sektor, der von der legendären Pilotfolge „Der Fürsorger“ inspiriert ist. Neben einem geführten Tutorial, bietet sie rund eine Stunde Gameplay und fordert Spieler heraus, die U.S.S. Voyager sicher zu steuern und Crew sowie Mission auf Kurs Richtung Alpha-Quadrant zu halten.

Daniel Bernard, Game Director bei gameXcite, erklärt: „Nach der Veröffentlichung der Demo auf PC haben wir umfangreiches Spielerfeedback ausgewertet. Dieser wertvolle Input ermöglicht es uns, zentrale Gameplay-Systeme für alle Plattformen weiter zu verfeinern, die Lokalisierung zu verbessern und zahlreiche Details zu polieren, damit die Reise durch den Delta-Quadranten zum Launch am 18. Februar 2026 in vollem Glanz erstrahlt.“

Deluxe Edition

Parallel zum Start der Vorbestellungen hat das Team auch eine Deluxe Edition enthüllt. Sie erweitert das Spiel um neue Missionen, zusätzliche rekrutierbare Helden sowie mächtige Technologien aus legendären Alien-Begegnungen im Delta-Quadranten. Diese Inhalte sind direkt in die Kampagne integriert und eröffnen sowohl neuen als auch wiederkehrenden Spielern zusätzliche taktische und erzählerische Möglichkeiten.

Zu guter Letzt gibt es noch neues Bildmaterial in Form eines Trailers und eines Videos. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung