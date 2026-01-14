Ecco the Dolphin kehrt zurück, A&R Atelier bestätigt neue Projekte

„Ecco the Dolphin“ erschien erstmals 1992 für das Sega Genesis und zählte schon damals zu den ungewöhnlichsten Spielen seiner Zeit. Das Unterwasserabenteuer hob sich durch seine Atmosphäre, den eigenständigen Spielaufbau und die thematische Ausrichtung deutlich von anderen Titeln ab und entwickelte sich schnell zu einem prägenden Klassiker auf Segas Konsole. Mehr als drei Jahrzehnte später knüpft A&R Atelier nun an diese Veröffentlichung an und hat offiziell bestätigt, dass eine neue Entwicklung rund um „Ecco the Dolphin“ gestartet ist.

Zum Team von A&R Atelier gehören sowohl Entwickler der ursprünglichen „Ecco the Dolphin“ Spiele als auch neue Mitglieder, die der Marke eng verbunden sind. Das Studio verfolgt laut eigenen Angaben das Ziel, die Serie behutsam weiterzuentwickeln und gleichzeitig neue Spieler für Eccos Welt zu gewinnen.

Ed Annunziata, Chief Creative Officer von A&R Atelier und einer der ursprünglichen Schöpfer der Reihe, erklärte, dass die Rückkehr von Ecco das Ergebnis jahrelanger Arbeit sei. Er betonte, dass Ecco stets mehr als nur ein Spiel über einen Delfin gewesen sei und vielmehr eine Verbindung zwischen verschiedenen Welten darstelle

Konkrete Informationen zu den neuen Projekten wurden bislang nicht genannt. A&R Atelier bestätigte jedoch, dass mehrere neue Spiele und weitere Produkte zur Marke „Ecco the Dolphin“ geplant sind. Details zu diesen Vorhaben sowie mögliche Partnerschaften sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Das Entwicklerteam möchte in Zukunft Neuigkeiten auf der offiziellen Webseite bereitstellen.

Quelle: Pressemitteilung