GreedFall 2: The Dying World – Entwicklervideo über die fiktive Sprache

„GreedFall 2: The Dying World“ ist ein narratives RPG, welches sich derzeit in der Early Access-Phase befindet. In dem neuen Entwicklervideo beleuchten NACON und Entwickler Spiders Studio die Entstehung von Yecht Fradí, der fiktiven Sprache der Einheimischen von Teer Fradee.

Yecht Fradí wurde von Antoine Henry, Linguist und Entwickler fiktiver Sprachen, sowie Jehanne Rousseau, Creative Director und Mitgründerin von Spiders, erschaffen. Sie ist vom Protokeltischen (Altirisch, Altbretonisch, Gallisch) inspiriert. Obwohl ursprünglich geplant war, eine reale antike Sprache zu verwenden, entschied man sich schnell dafür, einen fiktiven Dialekt zu entwickeln, um den Anforderungen des Spiels besser gerecht zu werden und die Identität sowie Kultur der Bewohner von Teer Fradee vollständig zur Geltung zu bringen – basierend auf den Wurzeln des Protokeltischen.

Yecht Fradí war bereits im ersten „GreedFall“ präsent, spielt jedoch in „GreedFall II: The Dying World“ eine deutlich zentralere Rolle, da die Spieler diesmal in die Rolle eines Einheimischen von Teer Fradee schlüpfen. Die Entwicklung einer glaubwürdigen und realistischen Sprache war daher entscheidend, um die Immersion der Spieler zu gewährleisten und sie während ihres gesamten Abenteuers zu begleiten.

„Die Bewohner von Teer Fradee leben im Einklang mit der Natur, was sich sehr deutlich in ihrer Kultur wiederspiegelt“, sagt Antoine Henry. „Das zeigt sich auch in ihrer Sprache, insbesondere in Redewendungen und Ausrufen. Ein Beispiel ist der Gruß „Beurd tír to mad“, was „Möge die Erde dich tragen“ bedeutet, oder der Ausruf „nod fradí!“, der etwa mit „Heiliges Baumharz!“ übersetzt werden kann. Eine fiktive Sprache zu erschaffen ist eine spannende Herausforderung, da man die Elemente bedenken muss, die ein Volk strukturieren und charakterisieren. Und natürlich ist die Herausforderung noch größer, da es sich um ein Videospiel handelt und auch Aussprache und Phonetik perfektioniert werden müssen. Deshalb habe ich eng mit Sprecherinnen und Sprechern zusammengearbeitet, die die Feinheiten dieser Sprache erlernen mussten, um sich auf die Aufnahmesessions vorzubereiten.“

Die Vollversion von „GreedFall 2: The Dying World“ soll dieses Jahr für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Hier könnt ihr das RPG auf Steam finden: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

GreedFall: The Dying World | The Creation of Yecht Fradí

Quelle: Pressemitteilung