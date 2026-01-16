Resident Evil Requiem – Neues Gameplay und weitere Informationen zum Spiel

Capcom hat in einer aktuellen Präsentation neues Gameplay zu „Resident Evil Requiem“ gezeigt. Neben neuen Spielszenen wurden auch Details zur Handlung, zur technischen Umsetzung und zu mehreren Kooperationen vorgestellt.. Der Text sowie das Video, das wir unter diesen Zeilen eingebunden haben, könnten Spoiler enthalten.

Zwei spielbare Figuren mit unterschiedlichen Ansätzen

In „Resident Evil Requiem“ stehen euch zwei spielbare Charaktere zur Verfügung. Die FBI Analystin Grace Ashcroft und der erfahrene Agent Leon Kennedy verfolgen jeweils eigene Handlungsstränge, die sich im Verlauf des Spiels überschneiden. Beide Figuren lassen sich wahlweise aus der Ego-Perspektive oder der Third-Person-Perspektive spielen. Der Wechsel zwischen den Ansichten ist jederzeit möglich und beeinflusst sowohl das Spielgefühl als auch die Wahrnehmung der Umgebung.

Leon Kennedy übernimmt die Rolle des Ermittlers in einer Reihe rätselhafter Todesfälle. Im Kampf setzt er auf klassische Schusswaffen, ergänzt durch neue Nahkampfoptionen. Erstmals kann Leon eine Axt einsetzen, die zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnet. Durch richtiges Timing lassen sich Angriffe abwehren oder kontern, was in besonders effektive Abschlussmanöver münden kann.

Grace Ashcrofts Geschichte beginnt in einem von Zombies überrannten Sanatorium. Im Gegensatz zu Leon liegt der Schwerpunkt hier stärker auf vorsichtigem Vorgehen und Ressourcenmanagement. Begrenzte Munition und eine eingeschränkte Tragkraft zwingen euch dazu, Begegnungen genau abzuwägen. Ein spezielles Gerät ermöglicht es Grace, aus infiziertem Blut hilfreiche Gegenstände herzustellen. Mit dem Requiem Sturmrevolver steht ihr zudem eine besonders mächtige Waffe zur Verfügung, deren Einsatz gut überlegt sein sollte.

Die Zombies in „Resident Evil Requiem“ agieren nicht nur aggressiv, sondern zeigen teils auffällige Verhaltensweisen aus ihrem früheren Leben. Manche gehen scheinbar alltäglichen Tätigkeiten nach, was ihr gezielt nutzen könnt, um sie zu umgehen oder in günstige Positionen zu locken. Dieses Verhalten soll das Erkunden gefährlicher Areale abwechslungsreicher gestalten.

Die Geschichte verbindet Graces persönliche Vergangenheit mit den Ereignissen rund um Leon Kennedy. Der Begriff „Elpis“ spielt dabei eine wichtige Rolle und steht in direktem Zusammenhang mit dem Tod von Graces Mutter Alyssa Ashcroft. Im Verlauf des Spiels setzt ihr einzelne Puzzleteile zusammen, um die Hintergründe der Geschehnisse zu verstehen.

Schwierigkeitsgrade und Spielstil

Für unterschiedliche Spielstile stehen mehrere Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. „Casual“ richtet sich an Spieler, die eine zugänglichere Erfahrung bevorzugen und bietet unter anderem Zielhilfe sowie mehr Fehlertoleranz. „Standard Classic“ setzt stärker auf Spannung und Planung. In diesem Modus sind Speichervorgänge begrenzt, was vor allem beim Spielen mit Grace eine vorausschauende Herangehensweise erfordert.

Technik, Plattformen und Kooperationen

Zum Erscheinungstermin wird „Resident Evil Requiem“ auch über GeForce NOW verfügbar sein. Auf dem PC kommen moderne Grafiktechniken wie DLSS 4 und Path Tracing zum Einsatz. Ergänzend kündigte Capcom Kooperationen mit Porsche und dem Uhrenhersteller Hamilton an, die im Rahmen der Präsentation vorgestellt wurden. Auch ein Nintendo Switch 2 Pro Controller, der im Design von „Resident Evil Requiem“ daher kommt, zeigte Capcom im Rahmen der Präsentation.

„Resident Evil Requiem“ erscheint am 27. Februar 2026

Resident Evil Showcase | 15. Januar 2026

Quelle: Pressemitteilung / Capcom