Tides of Tomorrow – Der Release-Termin wurde verschoben

Die Veröffentlichung des Abenteuerspiels „Tides of Tomorrow“ von DigixArt Studio, dem Entwicklerteam hinter „Road 96“, verzögert sich. Wie Publisher THQ Nordic mitteilte, kann der ursprünglich geplante Release im Februar nicht eingehalten werden.

Nach der Veröffentlichung einer spielbaren Demo sowie im Rahmen einer laufenden geschlossenen Beta sammelte DigixArt umfangreiches Feedback. Die Rückmeldungen machten weitere Anpassungen notwendig, weshalb sich das Studio für eine Verschiebung entschieden hat. Die zusätzliche Zeit soll genutzt werden, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern.

In „Tides of Tomorrow“ erkundet ihr schwimmende Städte und Dörfer auf dem Ozeanplaneten Elynd. Dort stellt ihr euch verschiedenen Gefahren und versucht, ein Heilmittel für eine tödliche Seuche zu finden, die das Leben auf dem Planeten bedroht. Auf eurem Weg begegnet ihr drei Fraktionen mit unterschiedlichen Interessen sowie eigenen Stärken und Schwächen. Welche Bündnisse ihr eingeht, bleibt euch überlassen, allerdings haben Entscheidungen spürbare Auswirkungen auf den weiteren Verlauf und können neue Konflikte entstehen lassen.

„Tides of Tomorrow“ erscheint nun am 22. April 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Demoversion steht weiterhin über Valves Distributionsplattform Steam zum Download bereit.

Tides of Tomorrow | Character Profiles: Meet Nahe

Quelle: Pressemitteilung