Marathon – Release-Termin, Editionen, Controller und mehr
Bereits letztes Jahr verkündete Bungie, dass der Survival-Extraction-FPS „Marathon“ im März 2026 offiziell erscheinen soll. Jetzt folgte das Veröffentlichungsdatum. So erscheint das Spiel am 05. März 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5, inklusive vollständige Cross-Play- und Cross-Save-Funktion. Passend starteten jetzt auch die Vorbestellerphase. Interessierte Spieler haben die Auswahl zwischen folgenden Editionen:
Marathon – Standard Edition
- Zugang zu allen Gameplay-Updates (Karten, Runner-Hüllen, Events usw.) im Laufe des Jahres
- Bei der Vorbestellung von Marathon ist Folgendes inbegriffen:
- ZERO STEP 004 – Stil: Taktische NK-Seitenwaffe
- ZERO STEP RC – Waffentalisman
- ZERO STEP SHIFT – Waffensticker
- APOGEE INTERCEPT – Hintergrund
- APOGEE INTERCEPT – Abzeichen
- Zusätzlich gibt es folgende Destiny 2-Prämien, die mit dem Bungie.net-Konto verknüpft sind:
- UESC-Echo-Typ-Hülle – Exotischer Geist
- UESC-Rover – Exotisches Schiff
- UESC-Sprinter – Exotischer Sparrow
Marathon – Deluxe Edition
- Alle Inhalte der Standard Edition
- 1x Premium-Prämienpass-Gutschein
- 200 SILK-Prämienpass-Tokens zum Freischalten von Pass-Prämien
- Waffen-Kosmetik:
- MIDNIGHT DECAY – Misriah 2442 – Pumpgun
- MIDNIGHT DECAY – Überrennen-SG
- Runner-Hülle-Kosmetik:
- MIDNIGHT DECAY – Vandal-Hülle
- MIDNIGHT DECAY – Destroyer-Hülle
- MIDNIGHT DECAY – Assassin-Hülle
- MIDNIGHT DECAY – Thief-Hülle
Marathon – Collector’s Edition
- Alle Inhalte der Deluxe Edition (nur für die Spielcode-Version)
- Thief-Runner-Hülle-Statue im Maßstab 1:6 mit LED-Beleuchtung
- WEAVEworm-Minifigur als Sammlerstück
- Aufnäher mit gesticktem Design zum Aufbügeln
- Sechs Postkarten mit verschiedenen Motiven
- Premium-Verpackung im Sechseck-Design mit Lentikular-Poster
- Hochwertige Ausstellungsbox mit detaillierter Umgebungs-Kunst zur Präsentation
- Bonus-Kosmetikgegenstände im Spiel beim Kauf im Bungie Store oder über PlayStation Direct:
- ZERO STEP – Abzeichen
- ZERO STEP – Hintergrund
Hier findet ihr die Edition im Bungie Store: KLICK!
Englischen Synchronbesetzung
Die englische Synchronbesetzung für Marathon umfasst:
Krizia Bajos, Samantha Béart, Beau Bridgland, Ry Chase, Roger Clark, Darin De Paul, Jennifer English, Dave Fennoy, Nika Futterman, Morla Gorrondona, Reina Guthrie, Donnla Hughes, Keston John, Sohm Kapila, Rich Keeble, Elliot Knight, Erica Lindbeck, Piotr Michael, Brent Mukai, Neil Newbon, Ariana Nicole George, Emily O’Brien, Lee Shorten, Jason Spisak, Ben Starr, JB Tadena, Fred Tatasciore, Craig Lee Thomas, Elias Toufexis, Oliver Vaquer, Scott Whyte, Tracy Wiles, Erin Yvette
Marathon wird außerdem vollständig lokalisierte Dialoge für alle unterstützten Sprachen bieten. Die vollständige Synchronbesetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Parallel zur Weiterentwicklung der Spielwelt wird auch das Ensemble der Stimmen stetig wachsen.
DualSense Wireless-Controller – Marathon Limited Edition
Außerdem erscheint am 05. März 2026 der DualSense Wireless-Controller – Marathon Limited Edition . Dieser Controller erscheint weltweit in begrenzter Stückzahl zum Preis von 84,99 Euro (UVP). Vorbestellungen sind ab dem 29. Januar 2026 um 10 Uhr Ortszeit unter direct.playstation.com (sofern verfügbar) sowie bei teilnehmenden Händlern möglich. Die Verfügbarkeit und das Verkaufsstartdatum können je nach Land oder Region variieren.
Destiny 2-Prämien
- Destiny 2-Prämien für alle Spieler:
- Modernes MIDA-Multi-Werkzeug – Exotisches Waffenornament (MIDA-Multi-Werkzeug)
- Seidenraupengewebe – Legendärer Shader (im ikonischen Marathon-Grün)
- Warte auf Exfil – Exotische Mehrspieler-Geste
In „Marathon“ übernehmt ihr die Rolle biokybernetischer Runner und erkundet eine verlassene Kolonie auf Tau Ceti IV. Dabei müsst ihr euch gegen feindliche Sicherheitskräfte, andere Runner und die Gefahren der Umgebung behaupten. Das Überleben steht im Mittelpunkt, denn nur wer mit wertvoller Beute entkommt, kann langfristig Fortschritte erzielen.
Die Homepage des Spiels gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier). Zu guter Letzt gibt es noch einen neuen Trailer:
Quelle: Pressemitteilung