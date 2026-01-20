Bereits letztes Jahr verkündete Bungie, dass der Survival-Extraction-FPS „Marathon“ im März 2026 offiziell erscheinen soll. Jetzt folgte das Veröffentlichungsdatum. So erscheint das Spiel am 05. März 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5, inklusive vollständige Cross-Play- und Cross-Save-Funktion. Passend starteten jetzt auch die Vorbestellerphase. Interessierte Spieler haben die Auswahl zwischen folgenden Editionen:

Marathon – Standard Edition

Zugang zu allen Gameplay-Updates (Karten, Runner-Hüllen, Events usw.) im Laufe des Jahres

Bei der Vorbestellung von Marathon ist Folgendes inbegriffen: ZERO STEP 004 – Stil: Taktische NK-Seitenwaffe ZERO STEP RC – Waffentalisman ZERO STEP SHIFT – Waffensticker APOGEE INTERCEPT – Hintergrund APOGEE INTERCEPT – Abzeichen

Zusätzlich gibt es folgende Destiny 2-Prämien, die mit dem Bungie.net-Konto verknüpft sind: UESC-Echo-Typ-Hülle – Exotischer Geist UESC-Rover – Exotisches Schiff UESC-Sprinter – Exotischer Sparrow



Marathon – Deluxe Edition

Alle Inhalte der Standard Edition

1x Premium-Prämienpass-Gutschein

200 SILK-Prämienpass-Tokens zum Freischalten von Pass-Prämien

Waffen-Kosmetik: MIDNIGHT DECAY – Misriah 2442 – Pumpgun MIDNIGHT DECAY – Überrennen-SG

Runner-Hülle-Kosmetik: MIDNIGHT DECAY – Vandal-Hülle MIDNIGHT DECAY – Destroyer-Hülle MIDNIGHT DECAY – Assassin-Hülle MIDNIGHT DECAY – Thief-Hülle



Marathon – Collector’s Edition

Alle Inhalte der Deluxe Edition (nur für die Spielcode-Version)

Thief-Runner-Hülle-Statue im Maßstab 1:6 mit LED-Beleuchtung

WEAVEworm-Minifigur als Sammlerstück

Aufnäher mit gesticktem Design zum Aufbügeln

Sechs Postkarten mit verschiedenen Motiven

Premium-Verpackung im Sechseck-Design mit Lentikular-Poster

Hochwertige Ausstellungsbox mit detaillierter Umgebungs-Kunst zur Präsentation

Bonus-Kosmetikgegenstände im Spiel beim Kauf im Bungie Store oder über PlayStation Direct: ZERO STEP – Abzeichen ZERO STEP – Hintergrund



Hier findet ihr die Edition im Bungie Store: KLICK!

Marathon Collector's Edition

Dieses Video auf YouTube ansehen

Englischen Synchronbesetzung

Die englische Synchronbesetzung für Marathon umfasst:

Krizia Bajos, Samantha Béart, Beau Bridgland, Ry Chase, Roger Clark, Darin De Paul, Jennifer English, Dave Fennoy, Nika Futterman, Morla Gorrondona, Reina Guthrie, Donnla Hughes, Keston John, Sohm Kapila, Rich Keeble, Elliot Knight, Erica Lindbeck, Piotr Michael, Brent Mukai, Neil Newbon, Ariana Nicole George, Emily O’Brien, Lee Shorten, Jason Spisak, Ben Starr, JB Tadena, Fred Tatasciore, Craig Lee Thomas, Elias Toufexis, Oliver Vaquer, Scott Whyte, Tracy Wiles, Erin Yvette

Marathon wird außerdem vollständig lokalisierte Dialoge für alle unterstützten Sprachen bieten. Die vollständige Synchronbesetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Parallel zur Weiterentwicklung der Spielwelt wird auch das Ensemble der Stimmen stetig wachsen.

DualSense Wireless-Controller – Marathon Limited Edition

Außerdem erscheint am 05. März 2026 der DualSense Wireless-Controller – Marathon Limited Edition . Dieser Controller erscheint weltweit in begrenzter Stückzahl zum Preis von 84,99 Euro (UVP). Vorbestellungen sind ab dem 29. Januar 2026 um 10 Uhr Ortszeit unter direct.playstation.com (sofern verfügbar) sowie bei teilnehmenden Händlern möglich. Die Verfügbarkeit und das Verkaufsstartdatum können je nach Land oder Region variieren.

Destiny 2-Prämien

Destiny 2-Prämien für alle Spieler: Modernes MIDA-Multi-Werkzeug – Exotisches Waffenornament (MIDA-Multi-Werkzeug) Seidenraupengewebe – Legendärer Shader (im ikonischen Marathon-Grün) Warte auf Exfil – Exotische Mehrspieler-Geste



In „Marathon“ übernehmt ihr die Rolle biokybernetischer Runner und erkundet eine verlassene Kolonie auf Tau Ceti IV. Dabei müsst ihr euch gegen feindliche Sicherheitskräfte, andere Runner und die Gefahren der Umgebung behaupten. Das Überleben steht im Mittelpunkt, denn nur wer mit wertvoller Beute entkommt, kann langfristig Fortschritte erzielen.

Die Homepage des Spiels gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier). Zu guter Letzt gibt es noch einen neuen Trailer:

Pre-Order Trailer | Marathon

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung