Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Januar 2026 – Teil 2

Während es in den kommenden Tagen weiterhin Kühl bleibt, liefert der Xbox Game Pass weitere neue Inhalte für die Abonnenten. PC- und Xbox-Spieler erwarten unterschiedliche Spiele wie „MIO: Memories in Orbit“ „The Talos Principle 2“ und „Warhammer 40K: Space Marine 2“. Hier die komplette Übersicht:
Bald im Xbox Game Pass
- Jetzt verfügbar – Quarantine Zone: The Last Check (PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Ab heute verfügbar – Resident Evil Village (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- Ab heute verfügbar – MIO: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 21. Januar – Death Stranding Director’s Cut (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 21. Januar – RoadCraft (PC)
Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 21. Januar – Ninja Gaiden: Ragebound (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 27. Januar – The Talos Principle 2 (PC und Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 28. Januar – Anno: Mutationem (Cloud, PC und Konsole)
Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 28. Januar – Drop Duchy (Cloud, PC und Konsole)
Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 29. Januar – MySims: Cozy Bundle (PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 29. Januar – Warhammer 40.000: Space Marine II (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 2. Februar – Indika (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 3. Februar – Final Fantasy II (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (31. Januar)
- Shady Part of Me (Cloud, PC und Konsole)
- Cataclismo (PC)
- Starbound (Cloud, PC und Konsole)
- Lonely Mountains Snow Riders (Cloud, PC und Konsole)
- Paw Patrol World (Cloud, PC und Konsole)
- Citizen Sleeper 2 Starward Vector (Cloud, PC und Konsole)
- Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC und Konsole)
DLC / Game Updates
- 22. Januar – Die Sims 25. Geburtstagspaket (PC)
- 27. Januar – Grounded 2 Garden Update (Cloud, PC und Konsole)
- 27. Januar – Dead by Daylight – Stranger Things DLC
- 22. Januar – Sea of Thieves Saison 18, Akt 2 (Cloud, PC und Konsole)
Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!
Quelle: Pressemitteilung