Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Januar 2026 – Teil 2

Marcel Schmidt20. Januar 2026

Während es in den kommenden Tagen weiterhin Kühl bleibt, liefert der Xbox Game Pass weitere neue Inhalte für die Abonnenten. PC- und Xbox-Spieler erwarten unterschiedliche Spiele wie „MIO: Memories in Orbit“ „The Talos Principle 2“ und „Warhammer 40K: Space Marine 2“. Hier die komplette Übersicht:

Bald im Xbox Game Pass

  • Jetzt verfügbar – Quarantine Zone: The Last Check (PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Ab heute verfügbar – Resident Evil Village (Cloud, Konsole und PC)
    Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • Ab heute verfügbar – MIO: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 21. Januar – Death Stranding Director’s Cut (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • 21. Januar – RoadCraft (PC)
    Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • 21. Januar – Ninja Gaiden: Ragebound (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • 27. Januar – The Talos Principle 2 (PC und Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • 28. Januar – Anno: Mutationem (Cloud, PC und Konsole)
    Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • 28. Januar – Drop Duchy (Cloud, PC und Konsole)
    Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • 29. Januar – MySims: Cozy Bundle (PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 29. Januar – Warhammer 40.000: Space Marine II (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • 2. Februar – Indika (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 3. Februar – Final Fantasy II (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (31. Januar)

  • Shady Part of Me (Cloud, PC und Konsole)
  • Cataclismo (PC)
  • Starbound (Cloud, PC und Konsole)
  • Lonely Mountains Snow Riders (Cloud, PC und Konsole)
  • Paw Patrol World (Cloud, PC und Konsole)
  • Citizen Sleeper 2 Starward Vector (Cloud, PC und Konsole)
  • Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC und Konsole)

DLC / Game Updates

  • 22. Januar – Die Sims 25. Geburtstagspaket (PC)
  • 27. Januar – Grounded 2 Garden Update (Cloud, PC und Konsole)
  • 27. Januar – Dead by Daylight – Stranger Things DLC
  • 22. Januar – Sea of Thieves Saison 18, Akt 2 (Cloud, PC und Konsole)

Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung

