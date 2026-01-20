Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Januar 2026 – Teil 2

Während es in den kommenden Tagen weiterhin Kühl bleibt, liefert der Xbox Game Pass weitere neue Inhalte für die Abonnenten. PC- und Xbox-Spieler erwarten unterschiedliche Spiele wie „MIO: Memories in Orbit“ „The Talos Principle 2“ und „Warhammer 40K: Space Marine 2“. Hier die komplette Übersicht:

Bald im Xbox Game Pass

Jetzt verfügbar – Quarantine Zone: The Last Check (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Ab heute verfügbar – Resident Evil Village (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass Ab heute verfügbar – MIO: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 21. Januar – Death Stranding Director’s Cut (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass 21. Januar – RoadCraft (PC)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass 21. Januar – Ninja Gaiden: Ragebound (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass 27. Januar – The Talos Principle 2 (PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass 28. Januar – Anno: Mutationem (Cloud, PC und Konsole)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass 28. Januar – Drop Duchy (Cloud, PC und Konsole)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass 29. Januar – MySims: Cozy Bundle (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 29. Januar – Warhammer 40.000: Space Marine II (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass 2. Februar – Indika (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 3. Februar – Final Fantasy II (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (31. Januar)

Shady Part of Me (Cloud, PC und Konsole)

Cataclismo (PC)

Starbound (Cloud, PC und Konsole)

Lonely Mountains Snow Riders (Cloud, PC und Konsole)

Paw Patrol World (Cloud, PC und Konsole)

Citizen Sleeper 2 Starward Vector (Cloud, PC und Konsole)

Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC und Konsole)

DLC / Game Updates

22. Januar – Die Sims 25. Geburtstagspaket (PC)

27. Januar – Grounded 2 Garden Update (Cloud, PC und Konsole)

27. Januar – Dead by Daylight – Stranger Things DLC

22. Januar – Sea of Thieves Saison 18, Akt 2 (Cloud, PC und Konsole)

Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung