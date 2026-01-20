MIO: Memories in Orbit startet auf PC und Konsolen

Mit „MIO: Memories in Orbit“ ist ab sofort ein neues Metroidvania Adventure von Focus Entertainment und Douze Dixièmes erhältlich. Der Titel entführt euch in eine handgefertigte Sci-Fi-Welt und setzt auf Erkundung, Atmosphäre und forderndes Gameplay.

Im Mittelpunkt der Handlung steht die geheimnisvolle Vessel, ein verlassenes Raumschiff, das scheinbar führungslos durch den Weltraum treibt. Ihr schlüpft in die Rolle des Androiden MIO, der ohne Erinnerungen erwacht und sich durch die verwinkelten Bereiche des Schiffs bewegt. Während ihr beschädigte Systeme, fremdartige Konstruktionen und überwachsene Abschnitte untersucht, fügt sich nach und nach ein Bild der Vergangenheit zusammen.

Spielerisch verbindet „MIO: Memories in Orbit“ präzises Platforming mit schnellen Kämpfen. Der Anspruch steigt kontinuierlich und fordert von euch, das vorhandene Fähigkeitenset sinnvoll zu kombinieren und zu erweitern. Das Spiel verzichtet bewusst auf ausführliche Hilfestellungen und überlässt es euch, verborgene Routen, optionale Herausforderungen und nützliche Ressourcen selbst zu entdecken.

Verfügbar ist „MIO: Memories in Orbit“ für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie für den PC über Steam, den Epic Games Store und den Microsoft Store. Zusätzlich steht „MIO: Memories in Orbit“ direkt zum Release im Xbox Game Pass bereit und lässt sich vollständig auf dem Steam Deck spielen.

Zur Veröffentlichung gibt es den obligatorischen Launch-Trailer, der auch auf das Abenteuer einstimmen soll:

MIO: Memories in Orbit - Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung