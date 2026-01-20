Life Is Strange: Reunion – Trailer, Editionen und ein Release-Termin

Square Enix hat mit „Life Is Strange: Reunion“ einen neuen Teil der bekannten Adventure Reihe vorgestellt. Das Spiel erscheint am 26. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC über Steam und den Microsoft Store. Entwickelt wird der Titel von Deck Nine Games. Die offizielle Enthüllung erfolgte im Rahmen eines Livestreams, in dem erste Details zur Handlung bekanntgegeben wurden.

Die Rückkehr von Max Caulfield und Chloe Price

Im Mittelpunkt von „Life Is Strange: Reunion“ stehen erneut Max Caulfield und Chloe Price. Erstmals in der Geschichte der Reihe könnt ihr sowohl Max als auch Chloe steuern. Fast elf Jahre nach dem ersten Serienteil wird ihre gemeinsame Geschichte fortgeführt.

Max arbeitet inzwischen als Fotografie Dozentin an der Caledon Universität. Nach einem kurzen Wochenendausflug kehrt sie an den Campus zurück und findet ihn nach einem verheerenden Brand nahezu zerstört vor. Zahlreiche Studierende, Kollegen und Freunde kommen bei dem Unglück ums Leben. Max überlebt nur, weil ihre Fähigkeit zur Zeitmanipulation erneut erwacht.

Mithilfe eines Sprungs in die Vergangenheit erhält Max drei Tage Zeit, um die Ursache des Feuers aufzudecken. In diesem begrenzten Zeitraum müsst ihr Entscheidungen treffen, Hinweise sammeln und versuchen, das tödliche Ereignis abzuwenden.

Zeitgleich taucht Chloe Price überraschend in Caledon auf. Ihre Rückkehr steht in direktem Zusammenhang mit den Ereignissen aus „Life Is Strange: Double Exposure“. Chloe wird von Albträumen geplagt, die aus einer ihr fremden Vergangenheit stammen. Diese Erinnerungen bringen sie zunehmend aus dem Gleichgewicht, sodass sie auf Max angewiesen ist, um die Realität nicht völlig zu verlieren.

Editionen und Vorbesteller Inhalte

„Life Is Strange: Reunion“ erscheint in mehreren Editionen. Die Standard Edition kostet 49,99 Euro auf Konsolen und 39,99 Euro auf dem PC. Zusätzlich sind eine Deluxe Edition, ein Doppelpack sowie eine Collector’s Edition erhältlich. Bei der Vorbestellung jeder Edition erhaltet ihr einen DLC mit klassischen Looks für Max und Chloe. Dieser Bonus ist auch beim Kauf innerhalb des ersten Monats nach Veröffentlichung enthalten.

Inhalte der Deluxe und Collector’s Edition

„Life Is Strange: Reunion“ Deluxe Edition

Die Deluxe Edition erscheint zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 Euro für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie 49,99 Euro für PC. Enthalten ist die Vollversion von „Life Is Strange: Reunion“.

Ergänzend erhaltet ihr einen digitalen Mini Soundtrack mit Musik aus dem Spiel, ein digitales Artbook mit Konzeptzeichnungen, einen digitalen Comic sowie eine exklusive Hintergrund Dokumentation. In dieser kommen Hannah Telle als Stimme von Max Caulfield und Rhianna DeVries als Stimme von Chloe Price zu Wort und geben Einblicke in die Entstehung des Spiels.

„Life Is Strange: Reunion“ Doppelpack

Das Doppelpack ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 69,99 Euro für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie 59,99 Euro für PC erhältlich. Das Pack enthält die Standard Edition von „Life Is Strange: Reunion“ sowie die Standard Edition von „Life Is Strange: Double Exposure“. Bei einer Vorbestellung des Doppelpacks erhaltet ihr sofortigen Zugriff auf „Life Is Strange: Double Exposure“.

„Life Is Strange: Reunion“ Collector’s Edition

Die Collector’s Edition kostet unverbindlich 119,99 Euro für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie 109,99 Euro für PC. Enthalten ist die Vollversion von „Life Is Strange: Reunion“. Zusätzlich umfasst die Edition eine Sammlerbox mit Hülle und exklusivem Design von Ilya Kuvshinov. Eine 12 Zoll Schallplatte mit zwölf Songs aus dem Spiel liegt in einer orangenen EcoRecord Pressung bei.

Ebenfalls enthalten sind ein doppelseitiges Drugstore Makeup Poster mit einer Größe von etwa 61 x 30,5 Zentimetern, eine Filz Antirutschmatte mit Zurückspulen-Symbol, drei doppelseitige Gitarren Plektren mit insgesamt sechs unterschiedlichen Motiven sowie drei Polaroid Kunstkarten mit Designs rund um Max und Chloe. Die Collector’s Edition ist ausschließlich im Square Enix Store erhältlich.

Trailer und Livestream (Achtung Spoiler!)

Life is Strange: Reunion - Ankündigungstrailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Life is Strange: Reunion - Reveal Livestream

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung