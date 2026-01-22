GreedFall 2: The Dying World – Release-Termin und Gameplay-Video

„GreedFall 2: The Dying World“ ist ein narratives Rollenspiel, welches drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils spielt. NACON und Entwickler Spiders Studio präsentierten jetzt nicht nur ein Gameplay-Video zum Spiel, sondern verrieten auch die Release-Termine für die PC- und Konsolen-Version. So erscheint „GreedFall 2: The Dying World“ am 10. März 2026 für PC (Steam) und am 12. März 2026 für Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Die Geschichte im Spiel beginnt mit der mysteriösen Malichor-Seuche, die den Alten Kontinent Gacane nach und nach korrumpiert. Dieses Mal schlüpfen Spieler in die Rolle von Einheimischen der Insel Teer Fradee, die erst kürzlich von den Kolonisten aus Gacane entdeckt wurden und dazu bestimmt sind, „Doneigad“ zu werden – Hüter von Wissen und Natur.

Kaum ist die Initiation abgeschlossen, wird der Spieler von Soldaten gefangen genommen und gewaltsam auf den alten Kontinent verschleppt. Die darauffolgende Suche nach Freiheit führt mitten hinein in eine weitreichende Verschwörung. Das eigene Schicksal muss geschmiedet und nicht nur die Heimatinsel, sondern der gesamte Kontinent gerettet werden.

Auf der Reise durch die Alte Welt treffen Spieler auf neue Verbündete, die bereit sind, sich ihrer Sache anzuschließen. Bis zu acht Gefährten können rekrutiert werden – jeweils mit eigenen Geschichten, Überzeugungen und Geheimnissen. Sie können helfen, Informationen zu sammeln und heikle Situationen zu entschärfen – oder auch verschlimmern.

Auch wenn List und Diplomatie viele Konflikte lösen können, führt manchmal kein Weg an direkter Konfrontation vorbei. In Gefechten muss sich zahlreichen Gegnern gestellt werden, wobei mithilfe der taktischen Pause die eigenen Aktionen und die der Begleiter koordiniert, Schwächen der Feinde ausgenutzt und verheerende Fähigkeiten entfesselt werden können. Spieler können sich aber auch auf einen Charakter konzentrieren, während der Rest der Gruppe eigenständig agiert.

Hier könnt ihr das RPG auf Steam finden: KLICK! Weitere Informationen rund um den Titel gibt es auch bei uns (siehe hier).

GreedFall: The Dying World | Release Date Trailer (Gameplay Overview)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung