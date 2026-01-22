The Eternal Life of Goldman – Demo für PC und Trailer

Mit „The Eternal Life of Goldman“ werden THQ Nordic und Entwicklerstudio Weappy Studio ein 2D-Plattformer-Abenteuer für PC und Konsolen auf den Markt bringen. Wann die Vollversion des Spiels erscheint, steht noch nicht fest.

PC-Spieler werden aber bereits ab dem 19. Februar 2026 eine Demo-Version ausprobieren können. Vier Tage vor dem Start des Steam Next Fest, das vom 23. Februar bis 2. März 2026 stattfindet. Die Demo bleibt während des gesamten Steam Next Fest verfügbar und wird darüber hinaus noch für eine begrenzte Zeit nach dem Ende des Festivals online bleiben, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder offline genommen wird.

The Eternal Life of Goldman – Features

Handgefertigt in klassischer Frame-by-Frame-Animationstechnik

Handgezeichnete Hintergründe, Charaktere und Animationen

Klassisches Side-Scroller-Gameplay

Präzises Platforming

Erweitere deine Fähigkeiten, um neue Bereiche zu erreichen

Einzigartige und herausfordernde Bosskämpfe

Viele Geheimnisse zum Aufdecken

Clever gestaltete Welt, die ein Maximum an Erkundung mit einem Minimum an Backtracking ermöglicht

Seltsame und verdrehte Kreaturen, eine Kombination aus Folklore und Alptraum-Material

Inspiriert von alten Volksmärchen

Die Vollversion von „The Eternal Life of Goldman“ soll für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

The Eternal Life of Goldman | Sounds of an Approaching Demo

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung