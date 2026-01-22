The Eternal Life of Goldman – Demo für PC und Trailer

Mit „The Eternal Life of Goldman“ werden THQ Nordic und Entwicklerstudio Weappy Studio ein 2D-Plattformer-Abenteuer für PC und Konsolen auf den Markt bringen. Wann die Vollversion des Spiels erscheint, steht noch nicht fest.
PC-Spieler werden aber bereits ab dem 19. Februar 2026 eine Demo-Version ausprobieren können. Vier Tage vor dem Start des Steam Next Fest, das vom 23. Februar bis 2. März 2026 stattfindet. Die Demo bleibt während des gesamten Steam Next Fest verfügbar und wird darüber hinaus noch für eine begrenzte Zeit nach dem Ende des Festivals online bleiben, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder offline genommen wird.
The Eternal Life of Goldman – Features
- Handgefertigt in klassischer Frame-by-Frame-Animationstechnik
- Handgezeichnete Hintergründe, Charaktere und Animationen
- Klassisches Side-Scroller-Gameplay
- Präzises Platforming
- Erweitere deine Fähigkeiten, um neue Bereiche zu erreichen
- Einzigartige und herausfordernde Bosskämpfe
- Viele Geheimnisse zum Aufdecken
- Clever gestaltete Welt, die ein Maximum an Erkundung mit einem Minimum an Backtracking ermöglicht
- Seltsame und verdrehte Kreaturen, eine Kombination aus Folklore und Alptraum-Material
- Inspiriert von alten Volksmärchen
Die Vollversion von „The Eternal Life of Goldman“ soll für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).
Quelle: Pressemitteilung