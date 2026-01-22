Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – Demo für PC und Konsolen erschienen

Ab sofort haben Spieler die Möglichkeit einen kostenlosen Blick in das kommende Zwei-Spiele-in-einem-Action-Adventure-Beat-’em-up „Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties“ zu werfen. Interessierte Spieler können eine Demo-Version auf PC (Steam), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 herunterladen.

Yakuza Kiwami 3

Das Action-Adventure „Yakuza 3″ erschien ursprünglich 2009 in Japan. Mit „Yakuza Kiwami 3“ kehrt die Story nun in modernisierter Form zurück. In diesem Remake können Spieler Ryukyu, Okinawa als Kazuma Kiryu erkunden, Gegner vermöbeln und dabei dynamisch zwischen Kiryu’s brutalem Dragon of Dojima: Kiwami-Stil und den waffenbasierten Ryukyu-Stilen wechseln, während sie sich in immersiven Nebenaktivitäten wie Karaoke, Nebenstories, Outfit-Anpassungen und mehr verlieren.

Dark Ties

„Dark Ties“ ist ein eigenständiges Spiel und Spieler können einen Ausschnitt der neuen Geschichte rund um Yoshitaka Mine hautnah erleben, Kamurocho erkunden und eine Vielzahl von Nebenaktivitäten genießen, während sie sich mit Mines Shoot-Boxing-Kampfstil durch Gegner kämpfen und diese auf elegante Weise ausschalten.

„Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties“ erscheint am 12. Februar 2026 für PC, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5. Die offizielle Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK!

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | Trailer zur Veröffentlichung der Demo

Quelle: Pressemitteilung