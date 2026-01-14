Styx: Blades of Greed – Demo-Version, Editionen und Trailer

„Styx: Blades of Greed“ ist der dritte Teil der Third-Person-Solo-Stealth-Reihe und soll nächsten Monat für PC und Konsolen erscheinen. Bereits jetzt haben interessierte Spieler die Möglichkeit eine kostenlose Demo-Version auszuprobieren. Diese Demo steht für einen begrenzten Zeitraum auf Steam zum Download bereit und beinhaltet die erste Stunde des Spiels. Die Speicherdaten der Demo können in die Vollversion übertragen werden.

Die Demo beginnt damit, dass Styx von einem riesigen Golem angegriffen wird. Die Spieler können sich mit dem Meister der Schatten vertraut machen und sich auf eine Mission innerhalb von The Wall begeben. Ihre Mission ist es, Captain Irving finden, den einzigen Zwerg, der in der Lage ist, einen Zeppelin in dieser Gegend zu steuern. Die Spieler*innen können dabei Styx Werkzeuge und Kräfte gegen die Inquisition einsetzen, die den abtrünnigen Captain überwacht.

Des Weiteren präsentierten NACON und Entwickler Cyanide Studio einen neuen Trailer, der die Preorder-Phase einleitet. Das Stealth- und Action-Adventure-Spiel erscheint in folgenden Editionen:

Standard Edition + Vorbestellungsbonus: Enthält das Basisspiel und den Master of Shadows-Skin (aus dem ersten Teil).

Quartz Edition: Enthält das Basisspiel, 48 Stunden Early Access, Skin-Pakete für Styx und seine Waffen, ein Starterpaket mit Talentpunkten und Handwerksressourcen sowie fünf Beleidigungen, um Feinde anzulocken. Der Vorbestellungsbonus Master of Shadows-Skin ist ebenfalls enthalten.

Styx: Master of Stealth-Collection: Dieses Bundle vereint „Styx: Master of Shadows“, „Styx: Shards of Darkness“ und „Styx: Blades of Greed“ in seiner Quartz Edition.

„Styx: Blades of Greed“ wird am 19. Februar 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam und EGS) erscheinen. Hier findet ihr das Spiel sowie die Demo auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen rund um das Spiel gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Styx: Blades of Greed - Pre-Order Trailer

Quelle: Pressemitteilung