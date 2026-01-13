Reanimal – Demo für Nintendo Switch 2 veröffentlicht

In rund einem Monat erscheint das kooperative Horrorspiel „REANIMAL“ für den PC sowie für Konsolen. Bereits im vergangenen November veröffentlichten Publisher THQ Nordic und Entwickler Tarsier Studios eine Demo für die PlayStation 5, den PC und die Xbox Series X/S.

Nutzer der Nintendo Switch 2 hatten bislang jedoch keine Möglichkeit, das Spiel auszuprobieren. Das ändert sich nun. Wie die Unternehmen heute bekannt gaben, steht die Demo ab sofort auch für die Nintendo Switch 2 zum Download bereit.

Oliver Merlöv, CEO von Tarsier Studios, zeigte sich zufrieden mit der bisherigen Resonanz. Er erklärte, dass sich das Team über die hohe Zahl an Demo-Downloads und das positive Feedback freue. Gleichzeitig liege der Fokus nun vollständig auf der Fertigstellung des Spiels, um den geplanten Veröffentlichungstermin einzuhalten.

Der offizielle Release von „Reanimal“ ist für den 13. Februar angesetzt. Bis dahin habt ihr die Möglichkeit, euch mit der Demo auf allen Plattformen, auf denen das Spiel erscheinen wird, einen ersten Eindruck zu verschaffen.

REANIMAL | Pre-Order Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung