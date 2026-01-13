MIO: Memories in Orbit – Neue Clips zeigen die Spielwelt und Gameplay-Mechaniken

Wenige Tage vor der Veröffentlichung von „MIO: Memories in Orbit“ haben Douze Dixièmes und Focus Entertainment mehrere neue Kurzvideos veröffentlicht, die einen umfassenden Eindruck vom kommenden Indie-Metroidvania vermitteln. Der Titel erscheint am 20. Januar für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie für den PC.

Die veröffentlichten Kurzvideos geben euch einen Einblick in die Welt der Arche, ein gigantisches Raumschiff, das ziellos durch den Weltraum treibt. Dabei werden sowohl die unterschiedlichen Areale als auch deren Atmosphäre vorgestellt.

Ein weiterer Clip geht auf die Präzision, das Timing und die Wendigkeit ein, mit der sich der Roboter namens „MIO durch das weitläufige Schiff bewegt und neue Wege freischaltet. Die Kurzvideos zeigen, wie wichtig es ist, Bewegungsabläufe zu meistern, um Hindernisse zu überwinden und bislang unerreichbare Bereiche zu erkunden.

Darüber hinaus werden die Bewohner des Vessel thematisiert. Ihr lernt verschiedene Figuren kennen und erfahrt mehr über ihre Vergangenheit sowie über die Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert waren, als sie versuchten, dem Schiff neues Leben einzuhauchen. Gleichzeitig machen die Videos deutlich, dass das sogenannte „Vessel“ ein gefährlicher Ort ist. Bedrohungen sind allgegenwärtig und Überleben ist eine grundlegende Voraussetzung, um im Spiel voranzukommen.

Erkundung & Wendigkeit

MIO: Memories in Orbit - Exploration & Agility

Dieses Video auf YouTube ansehen

Visionen der Vessel

MIO: Memories in Orbit - Visions of the Vessel

Dieses Video auf YouTube ansehen

Bewegte Figuren

MIO: Memories in Orbit - Characters in Motion

Dieses Video auf YouTube ansehen

Bedrohungen und Spannungen

MIO: Memories in Orbit - Threats & Tension

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung