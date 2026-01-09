Outward 2 – Neues Video und neue Informationen zum Rollenspiel

Zum Wochenende hat das Entwicklerstudio Nine Dots im Rahmen des New Game Plus Showcase, ein neues Video zum kommenden „Outward 2“ veröffentlicht. „Outward 2“ ist der Nachfolger von „Outward“, das 2019 erschienen ist. Der Start der Early Access Version für PC ist für diesen Sommer geplant.

In dem rund vier Minuten langen Interview erklärt Guillaume Boucher-Vidal, CEO, Gründer und Creative Director von Nine Dots, die grundlegende Designphilosophie des Spiels. In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Abenteurers, der sich in den rauen und unnachgiebigen Landen von Aurai behaupten muss.

Die Entwicklung von „Outward 2“ profitiert deutlich von den Erfahrungen mit dem ersten Teil. Dazu zählen unter anderem dynamische Jahreszeiten, die Ressourcenverfügbarkeit und Tierwelt beeinflussen, umherziehende NPCs sowie erweiterte Kampfmöglichkeiten wie das gleichzeitige Führen von zwei Waffen. Laut den Entwicklern soll die Spielwelt ähnlich wie im echten Leben reagieren und besonders dann herausfordernd werden, wenn ihr unvorsichtig oder nachlässig agiert.

Gleichzeitig stellt euch „Outward 2“ deutlich mehr Werkzeuge zur Verfügung, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Ihr könnt den Startort eures Abenteuers selbst wählen und euren Charakter umfassend anpassen. Dazu gehören optische Anpassungen, individuelle Fähigkeiten sowie ein Fertigkeitenbaum, der sich abhängig von eurem Spielstil weiterentwickelt. Nine Dots verfolgt damit das Ziel, unterschiedliche Spielweisen stärker zu unterstützen und das Spielerlebnis im Vergleich zum Vorgänger weiter zu vertiefen.

Outward 2 - Interview with Guillaume - New Game+ Showcase

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung