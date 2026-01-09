JDM: Japanese Drift Master – Release-Termin und Trailer von der PS5-Version

Nachdem Publisher 4Divinity und Entwicklerstudio Gaming Factory bereits den PC und die Xbox Series X/S mit dem Rennspiel „JDM: Japanese Drift Master“ versorgt haben, folgt im Februar die Veröffentlichung für die PlayStation 5. Der genaue Release-Termin ist der 06. Februar 2026.

Die PS5-Version bietet alle neuen Inhalte, die seit der Veröffentlichung des Spiels auf Steam im Mai 2025 hinzugefügt wurden, darunter: der Fotomodus und die Sehenswürdigkeiten-Aktivität; neue Autos, darunter der Honda NSX NA1, der Subaru Impreza GV STI und der Nissan GTR R35 EBA; die kürzlich hinzugefügten Eurobeat-Radiosender; sowie eine Vielzahl von Fehlerbehebungen, Physik-Updates und anderen Anpassungen des Gameplays.

Am Tag der Veröffentlichung erhalten Spieler außerdem Zugang zum DLC „JDM: Made in USA“, der sechs nicht lizenzierte Fahrzeuge enthält und eine Hommage an Muscle Cars und die einzigartige amerikanische Driftszene darstellt. Der DLC wird für 5,99 USD angeboten.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier:

JDM: Japanese Drift Master | Playstation Date Announcement

Quelle: Pressemitteilung