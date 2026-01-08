Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Fraktions-Trailer zeigt die Orks

Die Teams von Deep Silver und KING Art Games haben jetzt den ersten von vier Ingame-CGI-Trailern aus „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ veröffentlicht. Jeder der vier Trailer wird sich einer der spielbaren Fraktionen widmen. Den Anfang machen die Orks.

Im Trailer zu sehen ist Gorgutz ‚Ead ‚Unter, dem Ork-Waaaghboss der Bad Moons. Er startet einen Überraschungsangriff auf die Blood Ravens, während diese die Welt Kronus umkreisen. Nach dem Entern des Blood-Raven-Schiffs kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen Orks und Blood Ravens. Der Chief Librarian Jonah Orion setzt verheerende psychische Angriffe gegen sie ein, während Captain Cyrus aus einer sicheren Position auf sie feuert, um ihren Vormarsch zu verlangsamen.

Da das Schiff schwer beschädigt ist und die Situation außer Kontrolle gerät, sind die Blood Ravens gezwungen, das Schiff zu verlassen und sich auf die Oberfläche von Kronus zu retten. Ihre Flucht ist jedoch nur der Anfang. Gorgutz und seine Bande sind ihnen dicht auf den Fersen.

„Warhammer 40K: Dawn of War IV“ ist ein Echtzeitstrategiespiel, das derzeit für PC entwickelt wird. Neben einer Geschichte, die sich über mehrere nichtlineare Kampagnen erstreckt, gibt es auch einen Multiplayer sowie Modi wie Last Stand, Skirmish und mehr.

Hier findet ihr „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - Ork CGI Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung