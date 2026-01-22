Heute erscheint die Erweiterung „Woolhaven“ für „Cult of the Lamb“ auf PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Das Addon ist ab sofort für 16,99 Euro (UVP) erhältlich. Zur Feier der Veröffentlichung präsentierten Devolver Digital und Entwicklerstudio Massive Monsters einen neuen Trailer.

Cult of the Lamb – Woolhaven – Features

Bringt die verlorenen Seelen von Woolhaven in ihre spirituelle Heimat zurück und lernt die lange vergessene Geschichte der Lämmer kennen. Baut die gefallene Stadt zu ihrem früheren Glanz wieder auf und erobert den Berg zurück, um die geschwächte Macht von Yngya, dem vergessenen Gott der Lämmer, wiederherzustellen. Doch seid gewarnt: Es gibt immer einen Preis zu zahlen.

Übersteht raues Wetter, darunter Schneestürme und eisige Temperaturen, die das Überleben eures Kults bedrohen. Baut neue Strukturen, um eure treuen Anhänger warm zu halten und sie vor Erfrierungen und Hungersnot zu schützen.

Schaltet Viehzucht in eurer Kultbasis frei und züchtet seltene Tiere, die Wolle, Wärme und – in besonders verzweifelten Zeiten – wertvolles und nahrhaftes Fleisch liefern. Zähmt, reitet und lasst eure Anhänger sich um diese majestätischen Kreaturen kümmern.

Wagt euch in ein neues Reich, das von unerbittlichen Stürmen gezeichnet ist und von Kreaturen bevölkert wird, die von der Fäulnis verdorben sind, die stets unter dem Schnee lauert. Kämpft euch durch zwei riesige neue Dungeons, in denen die Echos der Vergangenheit niemals Ruhe finden.

Wie Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Cult of the Lamb: Woolhaven | Launch Trailer | Out Now!

