Screamer – Neuer Trailer präsentiert die Spielmodi

Mit einem neuen Trailer liefert das Entwicklerteam von Milestone weitere Einblicke in das Rennspiel „Screamer“. Der neuste Trailer widmet sich den verschiedenen Spielmodi die das Spiel bieten wird, wenn es im März 2026 erscheinen wird.

Die Einzelspieler-Kampagne spielt sich im Rahmen von „The Tournament“ ab. Fünf rivalisierende Teams liefern sich Straßenrennen ohne Regeln, angetrieben vom Echo-System, einer einzigartigen Technologie, die in jedem Fahrzeug installiert ist und sowohl offensive als auch defensive Aktionen ermöglicht.

Jedes Team hat seine eigene Geschichte mit einzigartigen Motivationen und Identitäten, die sich sowohl im Design der Charaktere als auch in der Ästhetik der Autos widerspiegeln. Im Laufe des Wettbewerbs und wenn man das Spiel mit den verschiedenen Charakteren spielt, entfalten sich die miteinander verflochtenen Erzählungen mittels filmischer Zwischensequenzen. In diesen sind die Stimmen von internationalen Synchron-Sprechern wie Troy Baker und Aleks Le zu hören.

Neben der Hauptkampagne bietet der Titel weitere Modi, wie zum Beispiel Teamrenne, wo Spieler ihr ideales Team zusammenstellen, indem sie sich mit einem oder zwei Charakteren ihrer Wahl zusammentun. Der Sieg wird jedoch nicht allein durch die Geschwindigkeit bestimmt, da die endgültige Rangliste die Rennplatzierungen mit der Anzahl der von jedem Teammitglied erzielten KOs kombiniert und somit Zusammenarbeit und taktisches Spiel belohnt.

Die Overdrive-Herausforderung hingegen lässt Risikofreudige direkt das Gaspedal durchtreten. Overdrive steigert Fahrzeugleistung erheblich und ist hier direkt von Beginn des Rennens an aktiv. Jeder Fehler kann fatal sein, da ein Unfall das Rennen beendet.

Inspiriert von klassischen Arcade-Erlebnissen ist die Score Challenge ein Modus, der Mut und Fahrinstinkt auf die Probe stellt. Die Spieler müssen in einer Reihe von Rennen durch bestimmte Aktionen so viele Punkte wie möglich sammeln, um am Ende des Rennens um einen Spitzenplatz in der Rangliste zu kämpfen.

Als Hommage an die Blütezeit des Genres lässt „Screamer“ auch die Herausforderung des Old-School-Arcade-Rennens wieder aufleben, das auf präzisen Rennlinien und Geschwindigkeit basiert. Im Time Attack-Modus werden Spieler über drei Runden auf die Probe gestellt, während der Checkpoint-Modus Druck ausübt. Im Rennmodus schließlich wird es möglich sein, die volle Kontrolle zu übernehmen und jedes Detail des Wettbewerbs anzupassen, was maximale Freiheit und umfassende Customizing-Optionen für das Gameplay bietet.

Von globalen Matches bis hin zu lokalen Rennen auf der heimischen Couch bietet „Screamer“ auch Multiplayer-Optionen. Neben Ranglisten-Teamrennen ist es in privaten Lobbys möglich, Rennen mit benutzerdefinierten Regeln zu erstellen und Konkurrenten direkt einzuladen. Schließlich bietet das Mixtape eine wechselnde Playlist mit Rennen und Teamrennen, die online gespielt werden können, während im Split-Screen-Modus bis zu vier Spieler offline für Chaos sorgen können.

„Screamer“ erscheint am 26. März 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Es ist die Rückkehr einer alten Milestone-IP, die 1995 ihren Anfang nahm und in Deutschland besser unter dem Namen „Bleifuss“ bekannt ist. Die offizielle Webseite findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen und Trailer gibt es hier bei uns: KLICK!

Screamer - Game Modes Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung