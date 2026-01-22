Beast of Reincarnation – Video zum Action-RPG

Letztes Jahr enthüllte das Entwicklerstudio Game Freak und Publisher Frictions das Action-RPG „Beast of Reincarnation“ (siehe hier). Im Rahmen der neusten Developer_Direct-Ausgabe, wurde mehr von dem Spiel gezeigt, welches im Sommer 2026 für PC, Xbox Series X/S und Xbox Cloud erscheinen soll. Das Spiel wird zum Release auch via Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein. Zudem ist es ein Xbox Play Anywhere- und Handheld-optimierter Titel.

Beast of Reincarnation – Story

Die Hauptrollen in „Beast of Reincarnation“ übernehmen Emma und Koo. Obwohl ihre Existenzen grundsätzlich unvereinbar sein sollten, beginnt sich das Rad des Schicksals zu drehen, als sich die Wege von Emma und Koo kreuzen und dieses ungleiche Paar zusammenbringt. Schließlich führt sie ihre Reise in den fernen Westen, wo sie sich der Bestie der Reinkarnation stellen müssen – der Quelle allen Verderbens.

In dieser Welt kann der Einfluss des Verderbens zu abrupten Veränderungen der Umwelt führen und die Landschaft in einen dichten, überwucherten Wald verwandeln. Diese verdorbenen Wälder werden von den riesigen Malefacts erzeugt, die als Nushi bekannt sind. Emma und Koo müssen sich durch diese Wälder und die Malefacts kämpfen, um die Nushi zu besiegen und eine Chance im Kampf gegen das Biest der Reinkarnation zu haben. Die beiden müssen die immense Kraft der Nushi absorbieren und ihre jeweiligen Fähigkeiten erwerben.

Emma

Emma wurde mit der Seuche geboren, die ihr die Fähigkeit verleiht, Pflanzen zu manipulieren. Da sie weder Erinnerungen noch Gefühle hat, wird Emma von ihren Mitmenschen gemieden und gefürchtet und lebt ein Leben in völliger Isolation.

Sie kämpft mit rasanten Katana-Angriffen, während Koo sie mit wuchtigen Fähigkeiten unterstützt, die über ein befehlsbasiertes System ausgelöst werden, ähnlich wie bei einem rundenbasierten RPG. Indem man mit Emma die Angriffe der Gegner pariert, sammelt man Punkte, mit dennen die Fähigkeiten von Koo auslösen kann.

Koo

Koo hingegen ist ein sogenannter Malefact: ein Wesen, das eine große Bedrohung für diese Welt darstellt. Emma hat durch ihre angeborene Fähigkeit die Aufgabe der Sealerin aufgelegt bekommen. Dies ist eine Rolle, die von ihr verlangt, die Malefacts zu jagen und ihre Seuche in ihren eigenen Körper aufzunehmen und zu versiegeln.

Wie schon erwähnt, wird Koo besitzt Koo wichtige Fähigkeiten, die man über ein Befehlsmenü auslösen kann. Dieses Menü soll man jederzeit öffnen können. Koo verfügt über mächtiges Arsenal, das für verschiedene Kampfsituationen ausgelegt ist. Während man die Fähigkeiten von Koo aus dem Menü auswählt, verlangsamt sich der Kampf. Das gibt die Möglichkeit, das Schlachtfeld besser einzuschätzen und Strategie für ein glorreiches Comeback zu planen.

Schwierigkeitsgrad

Die Entwickler wollen kein Erlebnis schaffen, wo Spieler in Hochdrucksituationen ausschließlich auf ihre Reflexe verlassen müssen. Die Spieler sollen die Möglichkeit haben innezuhalten, nachzudenken und mit taktischer Denkweise eines kommandobasierten RPG zu kämpfen.

Zudem gibt es drei Schwierigkeitsstufen. Zusätzlich zum Standardmodus „Normal“ gibt es auch „Schwer“ und einen „Story-Modus“. Im Story-Modus ist das Parier-Timing weniger streng und der Schaden durch Gegner wird reduziert.

