Fable – Playground Games zeigt das Action-RPG

Mit der aktuellen Developer Direct hat Playground Games erstmals einen ausführlichen Blick auf „Fable“ gewährt. Das neue Action RPG mit offener Spielwelt versteht sich als kompletter Neustart der bekannten Reihe und soll im Herbst erscheinen. Entwickelt wird der Titel von einem eigens zusammengestellten Team bei Playground Games, das bislang vor allem für die „Forza Horizon“ Serie verantwortlich war.

Ein Neuanfang in Albion

Inhaltlich verabschiedet sich das neue Spiel bewusst von der bisherigen Zeitlinie. Statt an frühere Ereignisse oder bekannte Figuren anzuknüpfen, erzählt Playground Games eine neue Geschichte in einem neu interpretierten Albion. Der Einstieg bleibt dennoch traditionsbewusst. Ihr beginnt als Kind in einem abgelegenen Dorf, in dem sich erste besondere Fähigkeiten zeigen. Nach einem Zeitsprung erlebt ihr die Handlung aus der Perspektive einer erwachsenen Figur. Ein einschneidendes Ereignis zwingt euch schließlich dazu, die vertraute Umgebung zu verlassen und euch auf eine Reise durch Albion zu begeben.

Die offene Welt ist von Beginn an frei zugänglich. Ihr entscheidet selbst, welchen Weg ihr einschlagt, welche Regionen ihr erkundet und ob ihr euch zunächst Nebenaktivitäten widmet. Jede Siedlung ist vollständig erkundbar und bietet eigene Figuren, Aufgaben und kleine Geschichten. Einschränkungen durch klassische Gebietssperren soll es laut den Entwicklern nicht geben.

Das Kampfsystem kombiniert Nahkampf, Fernkampf und Magie zu einem flüssigen Ablauf. Der Wechsel zwischen Waffen und Zaubern erfolgt ohne spürbare Unterbrechung und ermöglicht unterschiedliche Spielweisen. Gegner reagieren auf bestimmte Angriffe, verfügen über individuelle Schwächen und können auch untereinander in Konflikte geraten, was den Kämpfen zusätzliche Dynamik verleiht.

Entscheidungen, Ruf und Konsequenzen

Auch Entscheidungen und ihre Folgen spielen im neuen „Fable“ eine wichtige Rolle. Statt einer festen Einteilung in Gut oder Böse basiert das Moralsystem auf Ruf und Wahrnehmung. Wie euch die Bewohner Albions einschätzen, hängt davon ab, was ihr tut und wer euch dabei beobachtet. Dieses Ansehen kann sich von Ort zu Ort unterscheiden und beeinflusst Dialoge, Reaktionen und sogar Preise.

Wie Playground Games weiter erläutert, folgen die NPCs eigenen Tagesabläufen, gehen Berufen nach und reagieren auf das Verhalten der Spieler. Dadurch soll eine glaubwürdige Welt entstehen, in der sich Begegnungen und Beziehungen langfristig verändern.

„Fable“ erscheint für Xbox Series X und S, PC, Xbox Cloud, Steam sowie für PlayStation 5. Zusätzlich wird das Spiel im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein und Xbox Play Anywhere unterstützen. Ralph Fulton, Geschäftsführer und Game Director von „Fable“, hat in einem Xbox Wire-Artikel die wichtigsten Fragen beantwortet.

[4K] Developer_Direct 2026

Dieses Video auf YouTube ansehen

Fable Gameplay Teaser - Xbox Developer Direct 2026

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Microsoft / Xbox News-Wire