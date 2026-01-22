Forza Horizon 6 – Release-Termin und Entwicklervideo

Mit „Forza Horizon 6“ kündigte Playground Games letztes Jahr den neusten Ableger der Rennspielserie an (siehe hier). Der neue Teil führt die Spieler nach Japan, wo sie als Tourist starten und versuchen sich an die Spitze der Szene zu fahren.

„Am Ende geht es darum, dass viele von uns die Idee lieben, an einen unbekannten Ort zu reisen – an einen Ort, den man unbedingt entdecken möchte“, sagt Ellert. „Du hast die Motivation, mit dem Horizon Festival nach Japan zu kommen, bist aber zunächst nur Fan – mit dem Traum, eines Tages selbst Teil davon zu sein. Das war für uns eine großartige Grundlage, um diese offene Erfahrung zu gestalten und der Frage nachzugehen: ‚Was bist Du bereit aufzugeben, um ans andere Ende der Welt zu reisen und Deinen Traum zu verwirklichen?‘

In diesem Spiel hat es sich richtig angefühlt, Dich direkt in diese Welt zu setzen – als wärst Du gerade aus dem Flugzeug gestiegen. Du hast Freund*innen an Deiner Seite, die Deinen Traum teilen und die Gegend kennen. Es ist eine fiktive Version Deiner selbst und der Nervenkitzel, an einem Ort voller Möglichkeiten anzukommen.“

Viele weitere Details wurden in einem Beitrag auf Xbox.com veröffentlicht (siehe hier). „Forza Horizon 6“ erscheint am 19. Mai 2026 für PC (Steam und Xbox auf PC), Xbox Series X/S, Xbox Cloud sowie Xbox Game Pass Ultimate. Der Early Access für Premium Edition-Spieler beginnt am 15. Mai 2026. Die PlayStation 5-Version soll später im Jahr 2026 erhältlich sein.

Die offizielle Webseite gibt es hier: KLICK!

Forza Horizon 6 - Gameplay Teaser Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Forza Horizon 6 Gameplay Overview | Xbox Developer Direct 2026

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung