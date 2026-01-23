Code Vein 2
Code Vein 2
NewsPCPS5XSX

Code Vein 2 – Charakter Creator Demo ist Live

Marcel Schmidt23. Januar 2026

Wie angekündigt, veröffentlichte Bandai Namco Entertainment Europe heute die Charakter Creator Demo zu „Code Vein 2“. Sie steht auf PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 bereit. Die Demo erlaubt es Spielern, schon jetzt ihren eigenen Jäger zu erstellen und vollständig zu personalisieren. Dabei stehen ihnen zahlreiche kreative Optionen zur Verfügung.

Die Charaktere können anschließend gespeichert und zum Release von „Code Vein II“ in die Vollversion übertragen werden. Spieler können in der Demo außerdem das MagMell-Institut erkunden oder im Photo Mode ihren neu erstellten Jäger verschiedene Posen einnehmen lassen.

„Code Vein 2“ erscheint am 30. Januar 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

[Deutsch] CODE VEIN II - Character Creator Demo | AVAILABLE NOW

Quelle: Pressemitteilung

Marcel Schmidt23. Januar 2026
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner