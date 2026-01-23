Avatar: Frontiers of Pandora – Free Trial gestartet

Bis zum 26. Januar 2026 können Spieler einen kostenlosen Blick in „Avatar: Frontiers of Pandora“ werfen. Die Free-Trial steht auf PC (Ubisoft Connect), Xbox Series X/S und PlayStation 5 zur Verfügung. Mit der Free Trial lässt sich das Spiel von Beginn des Spiels bis zu fünf Stunden lang spielen oder bis man den Heimatbaum in der Hauptquest „Der Aranahe-Clan“ erreicht hat.
In der kostenlosen Testversion ist nur der Einzelspielermodus verfügbar. Der Koop-Modus steht in der Vollversion von „Avatar: Frontiers of Pandora“ zur Verfügung. Die erreichten Fortschritte lassen sich in die Vollversion übernehmen, wenn man sich für einen Kauf entscheidet.
Das Open World Action-Adventure ist nach den Ereignissen des ersten Films angesiedelt. Als Spieler begebt ihr euch auf eine Reise zu einem neuen Kontinent auf Pandaro, wo ihr euch Na’vi-Clans anschließt, um die Welt vor den Streitkräften der RFA zu schützen. Letzten Monat erhielt der Titel eine Erweiterung. Informationen dazu findet ihr hier: KLICK!
Quelle: Pressemitteilung