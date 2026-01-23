Aether & Iron – Das narrative RPG erhält einen Release-Zeitraum

Das Studio Seismic Squirrel hat bekannt gegeben, dass das narrative Rollenspiel „Aether & Iron“ im Frühjahr 2026 für den PC über Steam veröffentlicht wird. Der Titel spielt in einer alternativen Version von New York in den 1930er Jahren, in der die Entdeckung von Aether den Bau einer vertikal wachsenden Stadt ermöglicht hat. Erzählerische Entscheidungen und rundenbasierte Fahrzeugkämpfe stehen dabei im Mittelpunkt des Gameplays.

In „Aether & Iron“ übernehmt ihr die Rolle von Gia, einer Schmugglerin, die sich im kriminellen Milieu der Stadt behaupten muss. Was als einfacher Auftrag beginnt, entwickelt sich nach und nach zu einer umfassenden Verschwörung, die weitreichende Folgen für New York und seine Bewohner hat. Im Verlauf der Geschichte trefft ihr auf frühere Weggefährten, legt euch neue Gegenspieler zu und beeinflusst durch eure Entscheidungen den weiteren Verlauf der Handlung.

Die Entwickler setzen bei „Aether & Iron“ auf rundenbasierte Gefechte mit Fahrzeugen. Ihr stellt euch eine eigene Flotte zusammen, rüstet diese mit Waffen, Schutzsystemen und besonderen Funktionen aus und passt sie an eure Vorgehensweise an. Optisch orientiert sich „Aether & Iron“ an Detektivcomics und am Art Deco Stil der 1930er Jahre, was der Spielwelt einen klar wieder erkennbaren Look verleiht.

Wer das Spiel vor dem Kauf testen möchte, der kann sich eine Demoversion herunterladen, die über Valves Distributionsplattform Steam veröffentlicht wurde.

Aether & Iron | Gameplay Trailer

