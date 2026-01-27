Code Vein 2 – Launch-Trailer zum Release

Am Freitag ist die offizielle Veröffentlichung von „Code Vein 2“ auf PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Käufer der Deluxe oder einer höheren Edition können bereits heute via Early Access in die Rolle eines Wiedergänger-Jäger schlüpfen.

Das Action-RPG schickt Spieler auf eine Reise, auf der sie die Zeit als Waffe einsetzen, durch die vergangene und gegenwärtige Version einer erkundbaren Welt reisen und mit Partnern gemeinsam kämpfen, um die Menschheit zu retten. Dabei soll sich das Spiel durch intensive Kämpfe und ein tiefgehendes Fortschrittssystem für Charakter-, Waffen- und Fähigkeitsverbesserungen auszeichnen.

In einer Zukunft, in der sich die letzten Überreste der Menschheit und Wiedergänger mit dem Zusammenbruch der Welt konfrontiert sehen, reisen Spieler mit ihren Begleitern durch weitläufige Gebiete und nehmen es mit Gegnern und riesigen Bossen auf. Dabei schlüpfen sie in die Rolle eines Jägers und bekommen die Aufgabe, die Wiederkehr zu verhindern, ein katastrophales Ereignis, das das Schicksal der Welt bedroht. Begleitet werden sie von Lou MagMell, einem Wiedergängermädchen, das den Protagonisten wiederbelebt hat und über die Kraft verfügt, durch die Zeit zu reisen. Gemeinsam brechen sie auf, um die Geschichte umzuschreiben und die Welt zu retten.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

[Deutsch] CODE VEIN II - Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung