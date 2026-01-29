The Defiant – Story-getriebener First-Person-Shooter angekündigt

Mit „The Defiant“ kündigten Publisher 4Divinity und Entwicklerstudio Hoothanes einen First-Person-Shooter an. Dieser wird im 2. Weltkrieg angesiedelt sein, aber nicht die gewohnten Schauplätze besuchen. Die Geschichte versetzt euch inmitten des chinesischen Widerstandskrieges gegen Japan, einen gewaltigen, brutalen Konflikt, der unzähligen Soldaten und Zivilisten das Leben gekostet hat.

„Der neueste Trailer zu The Defiant fängt genau das ein, wofür 4Divinity steht“, so Sebastian Toke, Group CEO von GCL. „Wir bauen ein Portfolio aus mutigen, storybasierten Spielen auf, die bekannte Genres aus neuen Perspektiven beleuchten. The Defiant wirft ein Licht auf ein wichtiges und selten beleuchtetes Kapitel des Zweiten Weltkriegs und bietet ein filmisches, authentisches Erlebnis, das unser Engagement für die Unterstützung ambitionierter Entwickler und bedeutungsvoller Geschichten widerspiegelt.“

Angetrieben von der Unreal Engine 5 soll euch als Spieler eine filmisches Erzählerlebnis erwarten. Das Spiel entfaltet sich in besetzten Dörfern, gefrorenen Wäldern, befestigten Versorgungswegen und feindlich kontrollierten Stadtgebieten, wo jede Umgebung von den Realitäten des Guerillakriegs und dem Überleben hinter den feindlichen Linien geprägt ist.

Der Kampf spiegelt die Natur des Konflikts wider. Die Missionen wechseln fließend zwischen heimlicher Infiltration, Nahkämpfen, Scharfschützenangriffen, Spionage in Städten, Codeknacken, Fahrzeugkämpfen und plötzlichen groß angelegten Angriffen.

„The Defiant“ soll für PC und Konsolen erscheinen. Hier könnt ihr den Zweite Weltkriegts-Shooter auf Steam finden: KLICK!

The Defiant 抵抗者 | Official Trailer

