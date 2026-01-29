Huntdown: Overtime – Prequel offiziell angekündigt

Mit „Huntdown: Overtime“ kündigten Coffee Stain Publishing und Entwicklerstudio Easy Trigger Games jetzt ein Roguelite-Prequel von „Huntdown“ aus dem Jahr 2020 an. Das Spiel versetzt die Spieler in die Rolle von John Sawyer während seiner brutalen Verwandlung vom ramponierten Kopfgeldjäger zur kybernetischen Killermaschine aus dem Originalspiel.

Der Titel soll rasante Run-and-Gun-Kämpfe bieten, die von Actionklassikern aus der VHS-Ära inspiriert sind. Bei jedem gescheiterten Durchlauf kehren die Spieler zurück auf den Operationstisch, wo Fleisch durch Stahl ersetzt und Schwächen durch permanente kybernetische Upgrades beseitigt werden.

„Overtime unterscheidet sich stark vom ursprünglichen Huntdown“, so Tommy Gustafsson, Art Director bei Easy Trigger Games. „Wir haben versucht, die unerbittlichen, rasanten Schießereien aus klassischen Actionfilmen und modernen Filmen wie John Wick einzufangen. Dann haben wir ein riesiges Arsenal und kybernetische Upgrades hinzugefügt, die deinen Spielstil verändern, und das Ganze in einen Roguelite-Loop gepackt. Das Ergebnis ist etwas, von dem wir hoffen, dass es den badass-Spirit des Kinos der 80er Jahre einfängt und Ihnen gleichzeitig einen Grund gibt, Runde für Runde weiter zu jagen.“

Das Spiel soll 2026 in die Early Access-Phase auf PC gehen. Hier findet ihr „Huntdown: Overtime“ auf Steam: KLICK!

Huntdown: Overtime | Announcement Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung