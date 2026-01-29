Nioh 3 – Neue Demo-Version erschienen

Kurz vor der Veröffentlichung des Dark-Samurai-Action-RPGs „Nioh 3“ liefern Koei Tecmo Europe und Entwicklerstudio Team Ninja eine neue Demo-Version. Die Demo steht auf PlayStation 5 und PC (Steam) zum Download bereit und ermöglicht es den Spieler die Anfangslevel des Spiels zu erkunden und ein Bonus-In-Game-Item zu erhalten.

Die Demo kann sowohl allein als auch im Online-Multiplayer mit bis zu drei Spielern ausprobiert werden (Crossplay wird beim Online-Multiplayer nicht unterstützt). Spieler können ihren eigenen Charakter erschaffen und sich in die turbulente Sengoku-Ära stürzen. Zudem können sie ihre Fähigkeiten auch in einem Bosskampf gegen Jakotsu-Baba auf die Probe stellen.

Der Speicherstand wird bei der Veröffentlichung in die Vollversion übernommen. Spieler, die die Demo bis zum 15. Februar 2026 abschließen, erhalten mit dem Zwillingsschlangen-Helm einen Bonus-In-Game-Gegenstand, der in der Vollversion des Spiels eingesetzt werden kann.

„Nioh 3“ erscheint am 06. Februar 2026 für PC (Steam) und PlayStation 5. Das Spiel enthält eine japanische und englische Sprachausgabe sowie Texte auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr die Steam-Seite: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

[DE] Nioh 3 - Gameplay-Präsentations

Quelle: Pressemitteilung