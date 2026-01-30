Genigods: Nezha – Gameplay-Video

Das Team von Genigods Labs hat jetzt das Einzelspieler-Action-RPG „Genigods: Nezha“ enthüllt. Es wird von der Unreal Engine 5 angetrieben und soll 2028 für PC sowie PlayStation 5 auf den Markt kommen.

Für das Szenario in dem Spiel bedient sich das Entwicklerteam der alten chinesischen Schöpfungsmythologie. Als Spieler übernehmt ihr Rolle der Geistperle – der allererste Funke des Lebens, den Nüwa, die Göttin des Lebens, aus der Essenz von Erde, Wasser und Feuer geschaffen hat. Im Verlauf der Geschichte entwickelt ihr euch von einem himmlischen Artefakt zum ersten Menschen, einer aus Wasser und Lehm geschaffenen Frau, bevor ihr schließlich als der legendäre Nezha wiedergeboren werdet.

Auf eurer Reise begleiten euch bekannte Helden: Yi, der Sonnenbezwinger, und Yu, der Bezwinger der Flut. An eurer Seite befindet sich auch das Herz des Heiligen Wassers – Nüwas empfindungsfähiges Geschenk, das mit euch wächst und euch als wichtiger Begleiter dabei helft, uralte Rätsel zu lösen, die schwierigsten Prüfungen zu bestehen und die dunkle Wahrheit hinter dieser neuen Welt zu erfahren.

„Unsere Mission ist es, die epischen himmlischen Schlachten der chinesischen Mythologie zum Leben zu erwecken. In Genigods: Nezha schreibt jede Fertigkeit, die Spieler einsetzen, jede Entscheidung, die Sie treffen, eine neue Zeile in einem alten Epos“, erklärte Erdi Yao, Mitbegründer und Leiter der Abteilung Kreativität und Design bei Genigods Lab. „Die Spieler werden das Herz der Schöpfung schwingen, zwischen den Welten hin- und herfliegen, die dreiköpfige und achtarmige Gestalt erwecken und ein Schlachtfeld betreten, um den zerbrochenen Himmel wieder zu reparieren. Hier geht es nicht darum, eine Geschichte zu hören, sondern darum, euren Namen in ihr Gewebe einzumeißeln“, fügte er hinzu.

