Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Februar 2026

Der kurze Monat des Jahres ist schon ein paar Tage als und der Xbox Game Pass bekommt wieder weitere Spiele. Während sich Abonnenten über diverse Games, In-Game-Vorteile und mehr freuen können, wird erstmal nur ein Titel den Game Pass für PC und Xbox-Konsolen verlassen. Hier die komplette Übersicht:
Bald im Xbox Game Pass
- A Game About Digging A Hole (Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S)
Jetzt verfügbar auf Xbox One Konsolen
- Indika (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Jetzt enthalten im Game Pass Premium
- Ab heute verfügbar – Final Fantasy II (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- Ab heute verfügbar – Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 5. Februar – Madden NFL 26 (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 5. Februar – Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 10. Februar – Relooted (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12. Februar – BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12. Februar – Roadside Research (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12. Februar – Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 13. Februar – High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 13. Februar – Kingdom Come Deliverance (Cloud, Console, PC)
Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 17. Februar – Avatar Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 17. Februar – Avowed (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
Jetzt im Game Pass Premium
Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. Februar)
- Madden NFL 24 (Cloud, Konsole, PC)
DLC / Game Updates
- 5. Februar – Call of Duty: Black Ops 7 Season 02 (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
- Jetzt verfügbar – Monster Train 2 (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
In-Game Vorteile
- 5. Februar – The First Descendant (Cloud, Konsole, PC)
- Jetzt verfügbar – Rainbow Six Siege (Cloud, Console, PC)
Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage
