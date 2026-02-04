Styx: Blades of Greed – Story-Trailer

Der neuste Trailer zu „Styx: Blades of Greed“ gewährt uns einen Blick in die Geschichte des Spiels, welche kurz nach den Ereignissen des zweiten Teils beginnt. Nachdem der berüchtigte Goblin Styx die Bernstein-Fabrik der Hohepriesterin Lyssril zerstört hat, verlässt er die Stadt Korranger der Dunkelelfen.

An Bord seines Zeppelins führt der Meister der Tarnung nun eine provisorische Crew an und macht sich auf die Suche nach Quarz, einer neuen Energiequelle, die ebenso geheimnisvoll wie gefährlich ist. Währenddessen bricht zwischen Menschen, Elfen und Orks ein Krieg aus. Unerbittlich gejagt von der Inquisition muss Styx sich den Quarz sichern, bevor sie es tun.

„Styx: Blades of Greed“ führt euch über den Kontinent Iserian und durch weitläufige Umgebungen, die in einer detailreichen mittelalterlichen Fantasiewelt verwurzelt sind. Das Abenteuer bringt euch dabei an viele verschiedene Orte, angefangen bei den schwebenden Ruinen von Akenash, das ehemalige Herzstück des Weltenbaumes, bis hin zur Mauer, der massiven Festung des Menschenreichs, in der es von Elitesoldaten und Inquisitoren wimmelt. Am Rande des Kontinents, der durch den Krieg zwischen Menschen und Orks verwüstet ist, liegt außerdem Turquoise Dawn. In diesem üppigen Dschungel voller feindseliger Flora und exotischer Kreaturen wird jeder Schritt zu einer tödlichen Falle.

Mit der Unterstützung einer Gruppe von Ausgestoßenen kann Styx auf Verbündete wie Helledryn, Djarak und Wren zählen, um verschiedene Quests zu erfüllen und im Laufe des Abenteuers Belohnungen zu verdienen. Mit diesen Belohnungen können Styx‘ Kräfte verbessern, die Wirksamkeit seiner Werkzeuge steigern und seine Tarnfähigkeiten modifizieren, was neue Infiltrationsansätze und mehr Freiheit im Gameplay ermöglicht.

Dieses neue Abenteuer legt den Grundstein für den Großen Krieg und markiert die Geburt der Black Hand, einer Söldnergruppe, deren Aufstieg und Handlungen im Mittelpunkt der Ereignisse von „Of Orcs And Men“ stehen (dem ersten Spiel, das in diesem Universum spielt (siehe hier)).

NACON und Entwickler Cyanide Studio veröffentlichen das Stealth- und Action-Adventure „Styx: Blades of Greed“ am 19. Februar 2026 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen rund um das Spiel gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Styx: Blades of Greed | Previously on Styx - Story Trailer

Quelle: Pressemitteilung