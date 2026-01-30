Asthenia – Dark Fantasy Adventure für PC angekündigt

Der Solo-Entwickler Matthaios Lappas möchte mit „Asthenia“ eine bedrückende Atmosphäre, lore-reiche Weltgestaltung und ein Design bieten, das nicht die Spieler an der Hand nimmt, sondern zu einer zutiefst persönlichen Reise durch Zerfall, Verlust und Verwandlung einlädt.

„Asthenia entstand aus einer sehr persönlichen Motivation heraus“, sagt Manthos Lappas. „Ich wollte eine Welt erschaffen, die bedrückend, geheimnisvoll und lebendig wirkt – eine Welt, in der Entdeckungen verdient werden müssen und nicht einfach so an den Spieler verteilt werden, und in der jede Handlung echte Bedeutung hat.“

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Adam, einem gewöhnlichen Mann, der zusammen mit anderen Menschen in eine Welt geworfen wurde, die von einer mysteriösen, zerstörerischen Krankheit heimgesucht und uralten Wesen beherrscht wird.

Um zu überleben, muss Adam sich feindseligen Kreaturen stellen, verdorbene Artefakte aufspüren und sich durch feindliche Umgebungen bewegen, die von verlassenen Städten und Industrieruinen bis hin zu vergessenen Tempeln reichen. Die Ressourcen sind knapp, die Gefahr allgegenwärtig, und jede Entscheidung hat Gewicht, während Adam nach Antworten und einem Weg zurück zu seiner Geliebten sucht.

Der Kampf konzentriert sich auf gezielte Nahkämpfe mit dem Ancient Gauntlet, einem urzeitlichen Relikt, das sowohl als Waffe als auch als Werkzeug zur Interaktion mit der Umgebung dient. Ohne Karten oder Questmarkierungen fordert der Titel euch heraus, euch auf eure Beobachtungsgabe, Gedächtnis und Intuition zu verlassen, um voranzukommen.

