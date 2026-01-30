GreedFall 2: The Dying World – Video zum Antagonisten Kurnaz

NACOO und Entwickler Spiders Studio bieten mit dem aktuellen Video einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung des narrativen Rollenspiels „GreedFall 2: The Dying World2. In dem Video ist Neil Newbon zu sehen, der unter anderem für seine Rolle als Astarion in „Baldur’s Gate 3“ bekannt ist und dem Hauptgegner des Spiels, Kurnaz, seine Stimme leiht.

Kurnaz kann ein sehr kalter und charismatischer Mann sein. Er ist intelligent und weiß genau, wie er andere manipulieren muss, um seine Ziele zu erreichen. Er stammt aus einfachen Verhältnissen und leidet unter einem gewissen Napoleon-Komplex, der ihn glauben lässt, anderen überlegen zu sein. Vor allem zeichnet sich Kurnaz durch seine unerschütterliche Entschlossenheit aus, die es ihm ermöglicht, alle zu vernichten, die sich ihm in den Weg stellen.

Über Kurnaz sagt Neil Newbon: „Ich denke, dass es den Spieler*innen ein enormes Erfolgserlebnis verschaffen wird, sich einem so rätselhaften Gegner zu stellen und ihn zu besiegen, denn er übt unerbittliche Kontrolle aus und stellt die ultimative Bedrohung für die Freiheit dar.“

Was seine Interpretation der Figur angeht, so sagt Neil Newbon, dass er intensiv mit Damien Goodwin zusammengearbeitet habe, dem Performance Director am Set. Die beiden beschlossen, Kurnaz einen kultivierten Akzent zu geben, der jedoch gelegentlich seine Herkunft verraten könnte. Darüber hinaus diente der Schauspieler Jason Isaacs als Vorlage für Kurnaz‘ Stimme (Lucius Malfoy in der Harry-Potter-Saga, Timothy Rattliff in Staffel 3 von The White Lotus, usw.).

Neil Newbon erklärt: „Auch wenn die Figur der Hauptgegner im Spiel ist, war es mir wichtig, ihn nicht als karikierten ‚Bösewicht‘ darzustellen. Ich bin nicht hier, um über ihn zu urteilen, sondern um seine Geschichte zu erzählen.“

Obwohl Neil Newbon betont, dass er und Kurnaz sich grundlegend unterscheiden, erklärt der Schauspieler, dass er eine Eigenschaft mit ihm gemeinsam hat: unerschütterliche Entschlossenheit, die es ihnen ermöglicht, sich auf ihre Ziele zu konzentrieren.

Er fügt hinzu: „Ich finde jedoch, dass es für Schauspieler*innen eine spannende Herausforderung ist, eine Figur zu spielen, die sich sehr von ihnen selbst unterscheidet, weil man dadurch gezwungen ist, die Figur besser zu verstehen und eine übertrieben karikaturistische Darstellung zu vermeiden.“

Neil Newbon spricht auch eine weitere Figur, die Kurnaz diametral entgegensteht: Ingo. Diese Nebenfigur lässt sich mit dem Archetyp Falstaff in Shakespeares Stücken vergleichen: ein wenig feige und opportunistisch, aber voller Humor. Der Schauspieler genießt es besonders, mehrere Rollen innerhalb derselben Produktion übernehmen zu können, eine Hauptrolle und eine Nebenrolle. Dadurch kann er seine Rollen aus einer frischeren Perspektive betrachten und mit der Nebenfigur originellere Dinge ausprobieren.

Er fügt hinzu: „Unsere Vorbilder für seine Stimme waren eine Mischung aus Peter Ustinov, Sir Ian McKellen und Sir Patrick Stewart. Wir hatten viel Spaß mit dieser Figur, und ich bin gespannt, ob die Spieler*innen meine Stimme sofort erkennen, wenn sie Ingo begegnen!“

„GreedFall 2: The Dying World“ erscheint am 10. März 2026 für PC (Steam) und am 12. März 2026 für Xbox Series X/S und PlayStation 5. Hier könnt ihr das RPG auf Steam finden: KLICK! Weitere Informationen rund um den Titel gibt es auch bei uns (siehe hier).

