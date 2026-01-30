The Midnight Walkers – Blutiger Trailer zum Early Access-Start

Bei „The Midnight Walkers“ soll es sich um einen PvPvE-Hardcore-Zombie-Shooter handeln, der jetzt in die Early Access-Phase auf PC (Steam) gegangen ist. Als Spieler findet ihr euch in einem riesigen, mehrstöckigen Megakomplex während eine Zombie-Epidemie wieder. Dort werdet ihr und andere Spieler vom größenwahnsinnigen Mr. Nobody zu einem tödlichen Überlebensspiel gezwungen.

Im Verlauf jedes Spiels breitet sich Giftgas im gesamten Komplex aus, sodass die Spieler gezwungen sind, über Treppenhäuser oder Aufzüge in neue Etagen zu fliehen, wodurch gegnerische Spieler in einen immer kleiner werdenden sicheren Bereich gedrängt werden.

Das in Südkorea ansässige Entwicklerteam von Oneway Ticket Studios plant, „The Midnight Walkers“ während der Early-Access-Phase zu aktualisieren und in Zukunft neue Waffen und Stockwerke hinzuzufügen. Außerdem ist für später im Jahr 2026 die Veröffentlichung eines PvE-Modus geplant.

„Wir freuen uns sehr, The Midnight Walkers endlich auf den Markt zu bringen“, sagte Ray Song, Game Director bei Oneway Ticket Studios. „Wir sind entschlossen, den Early Access nicht als Schutzschild für unvollständige Qualität zu nutzen, sondern The Midnight Walkers gemeinsam mit unseren Spielern aufzubauen und zu verbessern. Wir sind sehr gespannt darauf, zu sehen, wie die Spieler zum ersten Mal die raue, von Zombies bevölkerte Welt des Liberty Grand Center Megakomplexes betreten.“

Early Access Official Cinematic Trailer

