Star Trek: Voyager – Across the Unknown
Star Trek: Voyager – Across the Unknown – Neues Deep Dive-Video

Marcel Schmidt4. Februar 2026

In dem neusten Deep Dive-Video erläutert das Entwicklerstudio gameXcite die Bau- und Verwaltungsmechaniken in dem Sci-Fi-Titel „Star Trek: Voyager – Across the Unknown“. Das Video zeigt, wie der Wiederaufbau der U.S.S. Voyager, die interne Verwaltung und die Anpassungsoptionen den Spielstil und den Verlauf der Handlung direkt beeinflussen, wobei die Entscheidungen der Spieler den Verlauf der Geschichte bestimmen.

Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio gameXcite werden „Star Trek: Voyager – Across the Unknown“ am 18. Februar 2026 für PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen und Deep Dive-Videos gibt es auch bei uns: KLICK!

Star Trek: Voyager - Across the Unknown | Re-Build Deep Dive

Quelle: Pressemitteilung

