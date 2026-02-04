John Carpenter’s Toxic Commando – Termin für Demo und neuer Gameplay-Trailer

In etwas mehr als einen Monat wird der First-Person-Koop-Shooter „John Carpenter’s Toxic Commando“ erscheinen. Spieler werden bereits diesen Monat die Möglichkeit haben einen Blick in das Spiel zu werfen. Publisher Focus Entertainment Publishing und Entwicklerstudio Saber Interactive veröffentlichen am 19. Februar 2026 eine Demo-Version, die bis zum 02. März 2026 auf Steam verfügbar sein wird.

In dem Koop-Action-Survival-Shooter für vier Spieler stellt ihr euch Horden von Zombies. Einen Vorgeschmack liefert der neue Trailer. Dieser stellt das Team von Söldnern vor. Spieler können aus den 4 Charakter-Klassen Strike, Medic, Operator oder Defender wählen, die alle über eigene Fähigkeiten verfügen.

Spieler können ein 4er-Team über Matchmaking zusammenstellen oder mit Freunden eine private Lobby eröffnen (vollständiger Crossplay-Support für PC und Konsolen). Bei den Missionen in einer halboffenen Welt, die von riesigen Wellen mutierter Monstrositäten heimgesucht wird, hilft nur Teamwork. Und Feuerkraft. Und Fahrzeuge.

Die offizielle Veröffentlichung von „John Carpenter’s Toxic Commando“ findet am 12. März 2026 auf PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 statt. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

John Carpenter's Toxic Commando - Gameplay Overview Trailer

Quelle: Pressemitteilung