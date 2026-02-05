Letztes Jahr erschien das handgezeichnete 2D-Metroidvania „Constance“ für PC. Bereits zum Release war bekannt, dass das Entwicklerteam auch an einer Version für Nintendo Switch arbeitet. Jetzt konnten Blue Backpack, ByteRockers’ Games and Parco Games den offiziellen Release-Termin verraten. So erscheint das Spiel am 01. Mai 2026 für Nintendo Switch. Die Version für PlayStation 5 und Xbox Series X/S hat noch keinen offiziellen Release-Termin.

In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle der namensgebenden Protagonistin Constance, die eines Tages auf mysteriöse Art und Weise von ihren inneren Dämonen in ihrem Unterbewusstsein eingesperrt wird. Ihr helft ihr dabei, sich diesen Dämonen und Ängsten zu stellen, ihre mentalen Blockaden zu überwinden und ihre Akzeptanz und ihr Bewusstsein zu stärken, damit sie die Kraft und Balance entwickeln kann, ihr inneres Gefängnis hinter sich zu lassen.

Hier findet ihr „Constance“ auf Steam: KLICK!

Constance - Nintendo Switch™ / PlayStation®5 / Xbox Series X|S 2026年5月1日発売！

Quelle: Pressemitteilung